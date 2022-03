Mizar Roem ke Cabor: Pak HM Roem Berikan Kesempatan ke Yasir Pimpin KONI Sulsel

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Mizar Roem selaku juru bicara calon Ketua KONI Sulsel HM Roem menyatakan olahraga di Sulsel butuh regenerasi. Untuk itu, Mizar melihat sosok Yasir mampu membawa KONI Sulsel bisa jauh lebih baik ke depan.

“Olahraga kita pahami butuh regenerasi. Dan pada akhirnya Pak Yasir lah yang dianggap tokoh yang mampu membawa KONI ke depan,” tegas Mizar dalam acara silaturrahmi 35 cabang olahraga (Cabor) berama Yasir Machmud di The Icon Cafe and Resto di Kompleks Center Point of Indonesia (CPI) beberapa saat lalu.

Mizar mewakili HM Roem yang merupakan ayahandahnya mengapresiasi seluruh cabor dan KONI yang telah menemani dan memberikan dukungan. Akan tetapi, HM Roem, kata Mizar memiliki sikap berbeda.

“Beliau (HM Roem) memiliki sikap yang berbeda bahwa di usia purnanya jangan lagi diberikan beban yang terlalu dinamis. Karena sudah beda tantangannya untuk usia purna,” bebernya.

“Makanya juga saya punya bapak tidak ingin yang namanya berdinamika. Makanya, beliau memilih memberi kesempatan kepada Pak Yasir, silahkan meregenerasi KONI Sulsel demi atas nama olahraga Sulsel,” sambung Mizar.

Legislator Partai NasDem DPRD Sulsel ini pun memberi saran kepada seluruh cabor agar tidak lama dalam proses Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Sulsel. Kepada Yasir, Mizar meminta merangkul seluruh cabor.

“Jadi jangan tinggalkan salah satu cabor atau KONI. Rangkul semua. Karena masih ada waktu untuk mencari solusi bagaimana lebih baik menuju prestasi,” terangnya.

Lebih jauh, Mizar meminta Yasir langsung menyusun kepengurusannya Periode 2022-2026. “Susun mi pengurus ta cepat. Regenerasi mi juga pengurus ta. Yang muda-muda mi juga. Bukan berarti senior tidak dilibatkan, tapi kita perlu saran dan karena bagaimana pun senior tentunya lebih memahami,” tegas Mizar.

Di awal sambutannya, Mizar bercerita bahwa sudah dua kali bertemu Yasir Machmud di persimpangan organisasi. Bahkan, Mizar mengantar Yasir dalam kontestasi KNPI Sulsel.

“Waktu saya ketua KNPI, beliau juga ingin jadi ketua KNPI. Jadi pada saat prosesnya penuh dinamika juga. Tetapi pada akhirnya saya yang terpilih,” kenang Mizar.

Sementara itu, Yasir Machmud mengapresiasi dan berterimakasih atas kedatangan seluruh pengurus cabang olahraga se Sulsel. “Alhamdulillah, terkonfirmasi ada 35 cabor yang hadir malam hari ini yang bisa memberitan atletnya, pelatihnya untuk bisa membawa Sulsel lebih besar kedepan,” ujarnya.

“Ini kakanda saya, kakak Mizar Roem. Jadi hampir setiap hari saya ketemu dengan beliau. Jadi saya sering bilang tetanggaku idolaku,” sebutnya.

Yasir Machmud yang tidak lain adalah Direktur PT.SCI (Perseroda) Sulsel, menjelaskan panitia penjaringan menjadwalkan pelaksanaan Musprov KONI Sulsel pada 26-27 Maret. “Nanti kita lihat kalau memang dari panitia tidak menyiapkan akomodasi untuk cabor, In Syaa Allah kita bisa siapkan nantinya,” tegasnya.

Harapan Yasir mengajak seluruh cabor dan KONI daerah untuk bersama-sama membesarkan KONI Sulsel. “Dan mari kita sama-sama kibarkan kembali semangat olahraga untuk Sulsel, dan kita membawa olahraga Sulsel ini menjadi yang terbaik di Indonesia,” tutup Yasir Machmud. (*)