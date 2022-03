Kolaborasi Honda Bersama Gojek Makassar, Program Berhadiah Honda Scoopy

Makassar, Upeks.co.id – Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon berkolaborasi dengan Gojek Makassar menghadirkan program GoPay Customer Competition berhadiah 1 unit Honda Scoopy. Peresmian program tersebut, ditandai dengan penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, 29 Maret 2022.

Bertempat di salah satu café di Makassar, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala wilayah Astra Motor Sulsel Thamsir Sutrisno serta District Head Gojek Makassar Adwin Pratama Anas. Program GoPay Customer Competition merupakan kompetisi bagi pengguna aktif layanan GoPay. Pengguna GoPay teraktif pada periode 1 Maret hingga 26 Juni 2022 akan berkesempatan mendapatkan hadiah skutik unique and fashionable All New Honda Scoopy serta voucher GoPay senilai jutaan rupiah.

Kepala wilayah Astra Motor Sulsel Thamsir Sutrisno mengatakan, Astra Motor senantiasa ingin memberikan benefit lebih bagi konsumen, hal ini sejalan dengan pihak GoJek. Semoga kolaborasi Honda dan Gojek tidak berhenti sampai disini, namun di masa yang akan datang akan hadir berbagai activity menarik untuk masyarakat.

“Saat ini transformasi digital menjadi salah satu proses pembaruan sistem yang mulai diterapkan di hampir segala lini bisnis. Oleh sebab itu, Honda juga tak mau ketinggalan dalam mengikuti tren digitalisasi dengan menghadirkan fitur seperti MotorkuX hingga virtual chat assistant yaitu Amanda. Hal ini terus kami upayakan untuk meningkatkan nilai guna sekaligus memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat bagi konsumen. Sejalan dengan itu, Honda dan Gojek Makassar memiliki benang merah yang sama. Dengan semangat Satu Hati Sinergi Bagi Negeri, kami turut berpartisipasi dalam program Customer Competition berhadiah Honda Scoopy. Semoga kolaboriasi ini bisa menambah semangat digitalisasi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat pecinta sepeda motor Honda dan pengguna GoPay di kota Daeng” , ungkap Thamsir.(rls)