Kalla Toyota Berhasil Membawa Pulang 69 Piala Dalam Gelaran Toyota Dealer Convention

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Toyota Astra Motor (TAM) baru saja menggelar Toyota Dealer Convention2022, di Jakarta (25/03). Gelaran bergengsi yang mengundang seluruh dealer Toyota ini merupakan ajang apresiasi atas kinerja terbaik dealer sepanjang tahun 2021 lalu. Ajang yang menjadi agenda tahunan ini juga mengikut sertakan Kalla Toyota yang merupakan dealer Toyota terbesar di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Kalla Toyota kemudian berhasil membawa pulang 69 buah piala dalam gelaran Toyota Dealer Convention 2022.

Gelaran ini menjadi ajang yang paling dinantikan oleh seluruh dealer. Toyota Dealer Convention menjadi ajang pemberian penghargaan bagi seluruh front liner maupun management dealer dari seluruh wilayah di Indonesia. Penilaiannya pun diukur berdasarkan pengujian yang akurat dan tepat. Sehingga seluruh pemenang yang berhasil mendapatkan penghargaan merupakan orang-orang dengan kinerja terbaik yang mampu membawa pulang pengharagaan yang prestisius.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa Kalla Toyota merupakan salah satu main dealer Toyota yang memberikan hasil kinerja terbaik di tahun 2021 lalu. Sesuai dengan usia Kalla Group yang memasuki usia 69 di tahun 2021, Kalla Toyota pun berhasil membawa pulang 69 piala.

“Penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat berarti bagi Kalla Toyota. Piala dan piagam penghargaan yang di terima merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh Team Kalla Toyota dan juga value chain. Kalla Toyota akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memberikan yang terbaik kepada pelanggan,” pungkasnya.

Penghargaan yang paling bergengsi yang berhasil Kalla Toyota dapatkan diantaranya, Best of The Best Outlet Sales Perfomance (Medium Class) yang diraih oleh Kalla Toyota Pare-Pare. Best of The Best Trade-In Performance (Pilot Class) oleh Kalla Toyota Alauddin, Best of The Best After Sales Perfomance (Medium Class) oleh Kalla Toyota Palu Juanda, dan terkahir Best of The Best Outlet After-Sales Performance Body & Paint (Medium Class) oleh Kalla Toyota Kendari.

Selain itu, piala dan penghargaan lainnya berhasil cabang Kalla Toyota raih dari beberapa kategori penghargaan, diantaranya Bronzhe Trophy (Outlet Sales Perfomance) sebanyak 6 piala, Silver Trophy (Outlet Sales Performance) sebanyak 2 piala, Bronze Trophy (Outlet Aftersales Performance Geneal Repair) sebanyak 19 piala, Bronze Trophy (Outlet Aftersales Perfomance Body And Paint) sebanyak 4 piala, Outlet Sales Performance For Beat Activity sebanyak 12 piala, Outlet Aftersales Perfomance CRT 4-5 Years Improvement sebanyak 7 piala, Outlet Performance For Trade In sebanyak 9 piala, Best Outlet Aftersales Performance Body Paint sebanyak 2 piala, Best Of The Best Aftersales Performance Body & Paint, Best Outlet Sales Performance, dan Best Of The Best Sales Performance. (rls)