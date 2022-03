Kalla Toyota Bagi Tips Menjaga Mobil Tetap Prima Selama Ramadan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Gelaran Customer Gathering Online Kalla Toyota telah memasuki seri ke 93. Kalla Toyota mencatat 1.247 SPK dari gelaran Customer Gathering Online ini. Pelanggan tak hanya mendapatkan spesial benefit, namun memiliki kesempatan mendapatkan hadiah menarik. Kali ini, Kalla Toyota Kembali menggelar Customer Gathering Online dengan mengangkat tema Automotive Talks : Mobil Tetap Prima Selama Ramadan.

Customer Gathering Online kali ini akan digelar pada hari Kamis, 31 Maret 2022. Syamsul Bahri T selaku Aftersales Operation Manager Kalla Toyota akan memberikan pemaparan mengenai beragam tips menjaga mobil agar tetap prima. Terlebih bagi pelanggan yang akan menggunakan kendaraan untuk perjalanan mudik, menjaga kondisi kendaraan adalah hal yang penting untuk dijaga.

Menjaga mobil dalam keadaan prima akan membuat pengendara merasa aman dan nyaman. Perawatan unit kendaraan seperti servis berkala ada hal yang penting diketahui pemilik kendaraan. Oleh karena itu, di Customer Gathering Online, masyarakat tak hanya mendapatkan edukasi menjaga mobil tetap prima, namun juga beragam informasi mengenai pentingnya servis berkala.

Mifta Farid S Putra selaku Marketing Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa promo terbaik memiliki unit Toyota impian masih bisa pelanggan dapatkan. Hingga akhir Maret ini, Kalla Toyota masih menawarkan promo DP mulai 15% dan spesial rate 0,99%. Kalla Toyota juga menawarakan promo PPnBM, dengan harga hemat hingga 20 jutaan rupiah.

“Segera manfaatkan kesempatan ini untuk miliki Toyota impian apalagi momennya pas dan bisa digunakan untuk lebaran nanti. Bagi yang masih penasaran terkait program ataupun produk, pelanggan bisa berkunjung ke Mal Ratu Indah & Lippo Plaza Mal Kendari atau seluruh cabang Kalla Toyota. Kami menampilkan All New Avanza dan Veloz, New Rush, New Raize, dan New Kijang Innova,” pungkasnya.

Tak hanya memberikan penawaran penjualan dengan promo menarik, Kalla Toyota juga menjamin gratis servis hingga 4 tahun atau hingga 50.000 km. Bagi pelanggan yang ingin melakukan tukar tambah, Kalla Toyota memberikan kemudahan berupa subsidi tukar tambah hingga 5 juta rupiah. Pelanggan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar unit kendaran lamanya dengan unit Toyota terbaru. (rilis)