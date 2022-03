Hotel Almadera Makassar Tawarkan Paket Ramadan Mulai Rp75 Ribu

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Sejumlah hotel mulai menawarkan promo menarik untuk buka puasa selama Ramadan 1443 H.

Salah satunya, Hotel Almadera Makassar yang berada di Jl Somba Opu, Kota Makassar. Paket buka puasa mulai Rp75 ribu per orang.

“Paket ramadan yang ditawarkan mulai Rp75 ribu per pax,” kata Makmur Nuh, GM Hotel Almadera Makassar, Kamis (31/3/2022).

Ia menuturkan, promo ramadan bertajuk all you can eat mulai harga Rp75 ribu untuk Ramadan Outside Catering, Ramadan Kareem @Gallery Resto.

Selain itu, ada promo dalam early bird all you can eat dengan harga mulai Rp85 ribu.

Beragam sajian menu makanan bisa dinikmati dalam promo ramadan yang ditawarkan Almadera pada tahun ini.

“Harapan kami agar Almadera tetap selalu menjadi hotel andalan di Sulawesi Selatan yang selalu menyajikan berbagai kuliner yang tentunya dengan suasana yang indah dalam ramadhan kali ini,” katanya.

Lalu, Hotel Almadera Makassar juga menyiapkan promo khusus bagi tamunya. Almadera Makassar menawarkan paket kamar mulai dari kamar Superior Rp 375 ribu per malam.

Paket tersebut termasuk sahur atau sarapan untuk dua orang, kurma dan takjil yang dilengkapi dengan teh atau kopi.

Tamu juga mendapat fasilitas free drop untuk shalat taraweh di Masjid 99 Asmaul Husna atau Masjid Terapung. (ris)