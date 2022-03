Hari ini! Gelaran Puncak di Honda Student Fest Di Pipo Mall

Makassar, Upeks.co.id — Setelah sukses menggelar Honda Student Session pada tahun lalu, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon bersama Prolog Studio kembali menggelar Honda Student Fest (HSF). Puncak acara Honda Student Fest: Rise Above Expectations akan menyajikan kompetisi musik Dream Beat yang akan menampilkan 11 band yang lolos menuju tahap audisi yang digelar pada 11 hingga 13 Maret 2022 di Phinisi Point Mall Makassar.

Manager Marketing Astra Motor Sulsel untuk wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan dengan semangat Satu Hati Sinergi Bagi Negeri, Honda ingin hadir memberi wadah bagi potensi-potensi seni generasi muda untuk menularkan karyanya dalam kemasan acara yang menarik.

“Program ini merupakan sebuah bentuk kontribusi dengan cara membantu generasi muda yang masih menduduki bangku sekolah menengah atas untuk menjadi individu yang mempunyai kemampuan kreatif yang bisa menjadi bekal untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia pekerjaan. Rise Above The Expectation bersama Honda Student Fest!”, ungkap Gangga.

Penanggung Jawab HSF 2022, Wilda menyampaikan, hari ini merupakan opening dari kegiatan Audisi dan Grand Final Band band yang terdaftar dari 10 sekolah di Kota Makassar.

“Sebanyak 11 band akan mengikuti audisi pada 12 Maret 2022. Dari audisi tersebut, akan diseleksi menjadi 5 band terbaik yang akan tampil di akhir acara pada Minggu mendatang,”kata Wilda, Jumat (11/3/2022).

Honda Student Fest 2022 menyajikan beberapa program edukatif dan menarik seperti workshop kreatif (Class of Genio), kompetisi musik (DreamBeAT), pertunjukan musik (Honda Stage), dan pameran kreatif (Beyond Academic). Selain itu juga akan diadakan pameran kreatif Beyond Academic yang menampilkan beberapa karya dari peserta workshop kreatif Class of Genio. Tidak ketinggalan pula, The Routers, All the Time, dan Blumontana, tiga band jebolan Honda Student Session pada tahun 2021 akan hadir dan menghibur para pengunjung dalam pertunjukan musik Honda Stage. Seluruh rangkaian kegiatan ini diadakan mulai dari bulan Januari hingga Maret 2022, digelar dengan 2 tahap, untuk tahap pertama telah digelar di 10 SMA di Kota Makassar dari Januari- Februari 2022.

Sementara untuk tahap kedua sebagai pagelaran puncak, Honda Student Fest: Rise Above Expectations akan menyajikan kompetisi musik Dream Beat yang akan menampilkan 11 band yang lolos diigelar di Phinisi Point Mall mulai 11 Maret – 13 Maret 2022. Kegiatan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Diharapkan kepada pada penonton, pengunjung, peserta, media, dan seluruh stakeholder yang terlibat agar mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.(rls)