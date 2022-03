Gelar Program Telkomsel Poin Goes to Mandalika, Telkomsel Ajak Pelanggan Setia Nonton Gratis MotoGP

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Mewujudkan komitmen dalam mendukung event olahraga tingkat internasional di Indonesia, sekaligus mendorong kebangkitan sektor pariwisata lokal di tengah masa pandemi yang masih berlangsung, Telkomsel menggelar program loyalitas Telkomsel Poin Goes to Mandalika bagi pelanggan untuk mendapatkan kesempatan menyaksikan seri MotoGP 2022 secara langsung di Mandalika. Cukup dengan menukarkan 1 Telkomsel Poin, pelanggan akan mendapatkan 1 kupon Lucky Draw Paket Perjalanan MotoGP Mandalika.

Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel, Abdullah Fahmi mengatakan, “Dengan mengedepankan prinsip customer-centric dan bentuk apresiasi atas kesetiaan pelanggan yang telah memberikan kepercayaan dalam memanfaatkan produk dan layanan unggulan Telkomsel, kami menghadirkan program loyalitas bagi pelanggan setia untuk bisa merasakan pengalaman menyaksikan langsung gelaran event olahraga internasional MotoGP di Mandalika. Kami juga berharap program ini dapat membantu kebangkitan sektor pariwisata lokal, termasuk di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat.”

Program loyalitas yang menggunakan mekanisme penukaran Telkomsel Poin melalui aplikasi dan website MyTelkomsel ini dapat dilakukan pelanggan sampai dengan 6 Maret 2022. Pelanggan yang sudah menukarkan 1 Telkomsel Poin akan menerima notifikasi SMS berupa kupon Lucky Draw untuk tiket wisata dan nonton MotoGP di Mandalika. Pelanggan dapat menukarkan Telkomsel Poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kesempatan menang yang lebih besar. Pemenang program Telkomsel Poin Goes to Mandalika ini akan diumumkan di website resmi Telkomsel (www.telkomsel.com) pada 7 Maret 2022 dan pemenang akan dihubungi secara langsung oleh perwakilan Telkomsel.

Pajak hadiah ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel dan tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Program Telkomsel Poin Goes to Mandalika ini menyediakan hadiah Paket Perjalanan 4 Hari 3 Malam (selama 18 sd 21 Maret 2022) untuk 5 orang pemenang beserta 1 orang pendamping, yang terdiri dari tiket pesawat dari kota asal ke Jakarta (Pulang-Pergi/PP), pesawat Jakarta – Lombok (PP), uang saku, penginapan, akomodasi, konsumsi, serta tiket nonton MotoGP Mandalika secara langsung pada 19 dan 20 Maret 2022 (weekend pass). Informasi lengkap mengenai program Telkomsel Poin Goes to Mandalika dapat diakses melalui tsel.me/MANDALIKA.

Pengguna layanan Telkomsel Halo dan Telkomsel PraBayar akan mendapatkan Telkomsel Poin yang dapat ditukar dengan banyak penawaran ekslusif. Semakin banyak menggunakan ragam produk dan layanan Telkomsel, jumlah Telkomsel Poin pelanggan akan semakin bertambah. Setiap isi pulsa, beli paket, dan bayar tagihan dengan kelipatan Rp10 ribu akan mendapatkan 1 Telkomsel Poin, dan bisa mendapatkan jumlah Telkomsel Poin yang lebih banyak sesuai dengan kategori pelanggan. Telkomsel Poin dapat ditukar dengan beragam penawaran menarik yang dapat dilihat di katalog pada aplikasi MyTelkomsel atau melalui UMB *700#.

Berbagai informasi menarik mengenai program Telkomsel Poin dapat diakses lebih lanjut melalui tsel.me/Poin.

“Menjelang gelaran MotoGP, Telkomsel terus memperkuat dukungan mulai dari ketersediaan jaringan broadband 4G/LTE yang merata, akses layanan 5G dengan berbagai use cases teknologi yang seru, hingga beragam program, produk serta layanan unggulan dari Telkomsel, yang salah satunya melalui program loyalitas pelanggan Telkomsel Poin Goes to Mandalika. Kami berharap pelanggan dapat merasakan pengalaman yang bernilai tambah dengan memaksimalkan akses gaya hidup digital yang lengkap dan menyeluruh” tutup Fahmi. (rls)