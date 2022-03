Deuseyo Korean Bbq dan Jjigae Ekpansi di Makassar, Yuuk Intip Promonya

Makassar,Upeks— Deuseyo Korean Bbq & Jjigae kini hadir perluas ekpansi bisnis di Makassar yang ditandai dengan pembukaan cabang ke-6 tepatnya di Jalan dr. Ratulangi.

Laurens Pounty Operational Manager Deuseyo Korean Bbq & Jjigae Makassar mengatakan kehadiran restoran korea di Makassar, karena melihat animo masyarakat dengan makanan berjenis daging sangat tinggi.

“Apalagi jika makanan yang ditawarkan dengan konsep all you can it. Ditambah lagi sajian daging sapi import premium serta harga yang terjangkau,” pungkasnya.

Lebih lanjut, kata dia, restoran yang menjadi cabang ke-6 di seluruh Indonesia ini menawarkan promo menarik untuk pelanggan.

“Promo kami all you can it dengan harga Rp99.000 dari harga normal Rp115.000. berlaku sampai hari Jumat,” bebernya.

Nampak pada pembukaan tersebut, dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Dengan tampilan green dan konsep lebih elegan, Deuseyo Korean Bbq & Jjigae menyajikan kesan berbeda saat menikmati varian menu yang disiapkan.

Kata Andi Sudirman Sulaiman saat berkunjung dan meresmikan restoran tersebut bahwa kesan yang dihadirkan oleh Deuseyo sangat menarik serta rasa yang enak.

“Tentu Deuseyo ini menambah deretan kuliner di Makassar. Apalagi selain cinta masakan lokal seperti coto. Orang Makassar juga suka makanan korea,” tutupnya. (Mim)