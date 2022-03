Dandim 1410/Btg Safari Shalat Subuh di Masjid Raudatul Munawwarah Borong Ganjeng

BANTAENG,UPEKS.co.id— Sebanyak 65 orang jamaah Masjid Raudatul Munawwarah ikut Safari Sholat Subuh yang dilaksanakan oleh Dandim 1410/btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto,S.Sos bersama rombongan di Dusun Borong Ganjeng, Desa Bonto Tiro, Kec.Sinoa,

Kab.Bantaeng,Kamis(31/3).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu,Mayor Inf Muh Kofidan ( Kasdim 1410/Btg),Kapten inf Sultan ( Danramil 1410-01/Bissappu ),H.Irianto SE ( Camat Sinoa ),Arman ( Kades Bonto Tiro),Srm Samaing ( Babinsa Desa Bonto Tiro ),Jamaluddin ( Kadus Borong Ganjeng),Soddin ( Toga ),Saripuddin (Tomas),Sayyidiman ( Imam mesjid ) dan Para personil Kodim 1410/Btg.

Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto,S.Sos menyampaikan Ucapan terima kasih kepada jamaah atas antusiasnya untuk hadir dalam melaksanakan shalat subuh berjamaah.Karena para jamaah mengetahui bahwa betapa besarnya pahala shalat subuh.

Pahala shalat subuh bagaikan kita melaksanakan shalat sepanjang malam dan kita berada dalam jaminan Allah SWT.Kalau Allah SWT yang berjanji tentu tidak akan mengingkarinya, serta kita hadir disini tentu karena Rahmat Allah SWT.Kami mengajak kepada warga Desa Bonto Tiro untuk selalu Istiqomah dalam beribadah berjamaah, kepala keluarga mengajak sanak keluarga untuk selalu memakmurkan masjid. Dalam beribadah tentu kita mengharapkan ridho Allah SWT.Orang masuk surga bukan karena ibadah melainkan karena ridho Allah SWT, namun ibadah merupakan jembatan untuk mendapatkan Ridho Allah SWT,ujarnya.

“Mari kita jadikan Rasulullah Muhammad Saw sebagai idola kita, secara dini kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang keidolaan kepada Rasullulah Muhammad Saw, karena Rasulullah Muhammad Saw merupakan Rahmat bagi seluruh umatnya dan alam semesta,Barangsiapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmatnya, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat”, jelas dia.

Lanjutnya,dia mengajak kepada warga Desa Bonto Tiro untuk menjadikan Desa /daerah yang bershalawat.Mari kita sambungkan qolbu kita dengan selalu bershalawat.Sebenarnya rasa rindu kita kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw sudah ada, namun karena banyaknya aktivitas duniawi sehingga rasa rindu itu mulai pudar, untuk itu mari kita perkuat kembali untuk bershalawat.Dalam bershalawat ada 2 cara, ada shalawat pendek ( shalawat Jibril ) dan ada shalawat panjang, tergantung diri kita dalam bershalwat,ucapnya.

Kemudian kata dia,Suatu ketika Rasulullah Muhammad Saw berbincang dengan Sitti Aisyah RA yang isinya ” Celakalah bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat “

“Siapakah orang yang tidak akan melihatmu di hari kiamat nanti?” ( tanya Sitti Aisyah RA )

“Orang bakhil,” ( jawab Rasulullah SAW).

“Siapakah orang bakhil wahai Rasulullah?” (tanya Sitti Aisyah RA).

“Orang yang mendengar namaku disebut tidak membaca shalawat,” ( kata Rasulullah SAW)

Betapa banyak kecintaan dan kerinduan Rasulullah Muhammad SAW terhadap ummatnya, Rasulullah Muhammad SAW sudah di jamin masuk surga, namun Rasululullah Muhammad SAW tidak mau masuk surga sendirian, melainkan ingin masuk surga bersama ummatnya.Kerinduan Rasulullah Muhammad SAW kepada ummatnya berlangsung sejak 14 abad yang lalu dengan kalimat “aku rindu pada saudara-saudaraku yang tidak pernah melihat wajahku namun tetap menjunjung shalawat kepadaku” maka kelak akan meminum air telaga dariku yang tidak akan merasakan rasa haus apabila meminumnya.Bahkan doa terakhir Rasulullah Muhammad SAW adalah memohon kepada Allah SWT untuk ditimpahkan rasa sakit sakaratul maut ummatnya kepadanya.Rasulullah Muhammad SAW sangat bersedih dan tidak rela ada ummatnya yang masuk neraka, apalagi masuk neraka jahannam.Calon penghuni neraka jahanam adalah orang yang memiliki dosa besar namun tidak sempat bertobat lantas dia meninggal dunia,jelas dia.

Selanjutnya kata dia,Dalam proses pemberangkatan haji sangat membutuhkan waktu puluhan tahun karena kuota jamaah haji membeludak yang tidak seimbang kuota pemberangkatan haji tiap tahunnya, dan juga umroh tentu membutuhkan pinansial, namun tidak usah resah/cemas karena masih bisa kita raih amalan yang sama nilainya apabila kita mau mengerjakannya, yaitu dengan dengan shalat subuh 2 rakat secara berjamaah dan di lanjutkan dengan membaca Kalam ilahi/berdzikir sampai terbit fajar dan di lanjutkan dengan shalat isroq 2 rakat maka pahalanya sama dengan haji dan umroh.

Saat ini negara sedang memanggil dalam berbagai profesi untuk bergabung dalam anggota komponen cadangan, yang tentu berusia antara 18-35 tahun.Komcad akan berlatih selama 3 bulan di lembaga pendidikan militer dan akan di latihkan materi-materi penting (semi militer) serta akan di berikan hak-hak selama menjalani pendidikan selama 3 bulan.Dalam bergabung dalam komcad adalah sebagai bentuk cinta tanah air.Cinta tanah air merupakan bagian dari iman.Tujuan dari komcad adalah sebagai komponen cadangan dari pasukan TNI yang apabila negara dalam kondisi genting/darurat, maka negara akan memanggil pasukan Komcad untuk bergabung dalam mempertahankan kedaulatan NKRI,pungkas Awan.

Sementara itu,Kades Bonto Tiro,Arman

Mewakili masyarakat Desa Bonto Tiro dan para jamaah masjid Raudhatul Munawwarah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dandim 1410/Btg beserta jajarannya yang telah menyempatkan diri untuk datang di waktu subuh di masjid kami.Ini merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami, Saya sebagai warga sekaligus sebagai Kades Bonto Tiro,baru kali ini menemukan seorang Dandim menggalakkan safari subuh.Ini merupakan contoh yang sangat Positif yang perlu kita contoh,kata Arman.

Pada Akhir kegiatan ini, Bapak Dandim 1410/Btg yang di dampingi oleh Camat Sinoa dan Kades Bonto Tiro,juga memberikan bantuan beras kepada orang tidak mampu.Dengan sasaran Sdri Sanneng ( umur 75 tahun,nenek paruh baya ).Dan Nenek paruh Bayah tersebut, seraya melontarkan kalimat “terima kasih banyak pak Dandim semoga Allah SWT membalas kebaikan dan dimudahkan segala urusanta,” ucapnya. (Irwan Patra)