Cek Kondisi Fisik, Brimob Bone Gelar TKJ Berkala

BONE,UPEKS.co.id— Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, gelar Test Kesamaptaan Jasmani (TKJ) berkala yang dilaksanakan di GOR Stadion Lappatau Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Sabtu (12/3/22 ).

Kegiatan yang digelar sejak Jum’at kemarin ini, diikuti oleh seluruh personel jajaran Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel termasuk pejabat Batalyon Brimob Bone dengan membagi jumlah peserta menjadi beberapa gelombang.

“Sejak kemarin personel kami melaksanakan kegiatan TKJ berkala yang dipusatkan di Dtadion Lappatau, untuk teknis pelaksanaannya, panitia membagi peserta menjadi 3 gelombang sebagai bentuk penerapan prokes pencegahan Covid-19 agar tidak menimbulkan kerumunan,” ucap Danyon C Kompol Nur Ichsan.

Mantan Kasubag Renmin Satbrimob Polda Sulsel ini menjelaskan, kegiatan yang rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun ini dilakukan untuk mengecek kondisi fisik anggota.

“Kegiatan ini dilakukan secara berkala setahun dua kali, dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi fisik dari masing-masing sesuai dengan golongan usianya. Selain itu hasil dari TKJ ini akan dimasukkan kedalam penilaian 13 komponen yang berpengaruh terhadap karir personel,” jelas Danyon C yang akrab dengan sapaan “Tindizzz” ini.

Dalam TKJ berkala ini, ada sejumlah item yang harus dilalui oleh personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel. Diantaranya tes Samapta A lari selama 12 menit dan Samapta B yang terdiri dari sit up, push up, pull up selama 1 menit dan diakhiri dengan suttle run. (Jay)