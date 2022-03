Bawaslu Takalar-SMA/Sederajat MoU Susun Rencana Tindaklanjut Pengawasan Partisipatif

TAKALAR,UPEKS.co.id— Bawaslu Goes To School yang di gelar di Aula SMA Negeri 3 Takalar dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar dengan menghadirkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembicara di Aula SMA Negeri 3 Takalar, Selasa (8/3/2022).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Amrayadi yang membuka acara sekaligus pembicara mengatakan berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu melibatkan semua segmen dan stakeholder, baik itu pelajar maupun guru untuk melakukan pengawasan partisipatif, semoga peserta yang hadir hari ini mampu mengajak pemilih pemula berpartisipasi mengawasi pemilu secara massif.” ujarnya.

Bawaslu Goes To School akan menyasar pemilih pemula yang merupakan aset bangsa ke depan, olehnya itu Bawaslu berkewajiban mendorong kesadaran generasi milineal untuk menyongsong pemilu yg berkualitas dan berintegritas serta meningkatkan pengawasan partisipatif, tambah Amrayadi.

Sementara Ketua Bawaslu Takalar, Ibrahim Salim mengatakan keberhasilan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu adalah ketika seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif melakukan pengawasan pemilu, salah satunya pemilih pemula yang terlibat dalam meningkatkan pencegahan dan pengawasan partisipatif.

Adanya penandatangan MoU Bawaslu Takalar dengan para Kepala Sekolah yakni SMAN 3 Takalar, SMAN 1 Takalar, SMAN 2 Takalar, SMKN 2 Takalar, MA Muhammadiyah Salaka, dan MA Manongkoki sebagai upaya keseriusan bersama meningkatkan pengawasan partisipatif khususnya bagi pelajar sebagai pemilih pemula, ungkap Ibrahim.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jeneponto-Takalar, Abd Rahim mengapresiasi Bawaslu Goes to School yang dilaksanakan Bawaslu Takalar dan akan selalu mensupport serta bekerjasama dengan Bawaslu Takalar sebagai bentuk implementasi MoU terkait pengawasan partisipatif.

Sebagai tindak lanjut Bawaslu Goes to School, Nellyati selaku Koordinator Divisi PHL Bawaslu Takalar memandu forum untuk menyusun rencana bersama para Kepala Sekolah, siswa dan Forum AWAS Pelajar untuk menjadwalkan kegiatan tindak lanjut setelah kegiatan Bawaslu Goes To School hari ini selesai.

“Peserta menyusun kegiatan sebagai tindak tindak lanjut bersama dengan penguatan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula untuk inplementasi MoU antara Bawaslu Takalar dengan Pihak Sekolah yang merupakan kerjasama berkelanjutan”, Ujar Nelly.

Turut Hadir dalam kegiatan Pimpinan Bawaslu Takalar Syaifuddin, Ketua KPU Takalar Muh. Darwis, Koordinator Sekretariat Bawaslu Takalar Muhammad Yusuf, radio Harmony yang ditutup dengan penyerahan plakat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Takalar dan para narasumber. (Jahar)