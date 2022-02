Wakil Bupati Hadiri HUT The Keys Sinjai

Sinjai, Upeks.co.id — Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong, SP, MSP menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) The Keys yang ke 3 tahun di Amaly Cafe, Sinjai Utara, Rabu malam, 23 Februari 2022.

Kehadiran Wakil Bupati sebagai bentuk dukungan dan support pemerintah terhadap

Komunitas yang menghimpun para seniman di Kabupaten Sinjai ini.

Menurut Wakil bupati, The Keys sebagai salah satu komunitas yang menghimpun para seniman ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah Sinjai.

Hadir dalam kegiatan tersebut, dari The Keys Celebes, Edi yang menyatakan, The Keys merupakan organisasi yang menjunjung tinggi semangat solidaritas dan menyatakan perang terhadap narkoba dan anti dengan candoleng doleng.

Menurut Ketua The Keys Celebes, Adi, semua anggota The Keys haram hukumnya mengkonsumsi Narkoba, dan jika ada yang terlibat narkoba, status keanggotaan segera dicabut. Begitupun dengan candoleng doleng yang meresahkan, itu tidak ada bagi anggota the keys.

Selain aktif dalam kegiatan seni, The Keys juga banyak memberikan hal positif dalam kegiatan kemasyarakatan.

The key terjun langsung menghimpun donasi dan menyerahkan kepada para korban kebakaran dan beberapa masyarakat yang tertimpa musibah.

Di usianya yang ke 3 tahun ini, Ketua The Keys Sinjai, Aswar Aditya berharap The keys semakin

Solid, seniman maju dan berkarya.(rls)