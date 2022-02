TikTok Rayakan Kreator Terbaik lewat Malam Penganugerahan ‘TikTok Awards Indonesia 2021’

JAKARTA,UPEKS.co.id— Menyusul kesuksesan acara penganugerahan bagi kreator berbakat yang pertama kali digelar pada tahun lalu, platform video singkat terdepan, TikTok, kembali berkolaborasi dengan RCTI sebagai pionir dalam TV awarding di Indonesia, untuk menghadirkan “TikTok Awards Indonesia 2021”.

Digelar pada 25 Februari 2022 mendatang, malam penghargaan untuk para kreator TikTok ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas serta inspirasi yang terus dihadirkan para kreator melalui konten video singkat sepanjang tahun 2021.

TikTok Awards Indonesia 2021 akan mengangkat tema #SerunyaMenangBareng, sejalan dengan semangat #SerunyadiTikTok untuk merayakan keseruan yang terus dihadirkan oleh komunitas TikTok melalui beragam tren, hashtag, serta challenge yang hadir di platform TikTok.

Acara penghargaan ini akan menghadirkan 15 kategori, yang terdiri dari enam kategori ‘People’s Choice’ di mana penggemar dan komunitas TikTok dapat memberikan dukungan mereka melalui sistem voting pada aplikasi TikTok. Sedangkan untuk sembilan kategori ‘Judge’s Pick’, pemenang akan dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.

“Sepanjang tahun 2021, kami menyaksikan langsung bagaimana para kreator terus menghadirkan keseruan melalui ragam konten orisinal yang dapat menginspirasi sekaligus menghibur masyarakat secara positif. Untuk itu, kami ingin memberikan apresiasi khusus kepada para kreator melalui TikTok Awards Indonesia 2021. Kami harap hal ini bisa memicu kreativitas serta mendorong semangat komunitas kami di Indonesia untuk terus berkarya untuk menularkan semangat positif secara seru di TikTok,” jelas Marketing Operations Manager, TikTok Indonesia Fandhy Thesia, Selasa (15/2/2022).

Ia menyebutkan mulai 14 Februari 2022 hingga 24 Februari 2022, masyarakat dapat memberikan dukungan berupa voting kepada kreator TikTok favorit mereka yang masuk ke dalam nominasi di enam kategori, antara lain ‘Rising Star of The Year’, ‘Celebrity of The Year’, ‘Musician of The Year’, ‘Viral Song of The Year’, ‘Popular Creator of The Year’, serta ‘Popular Streamer of the Year’. Pengguna dapat mengunjungi laman ‘Temukan’ atau ‘Discover’ dan klik banner TikTok Awards Indonesia 2021 untuk vote kreator dan selebriti favorit mereka.

“Melihat sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia tahun lalu, kami bangga dapat kembali berkolaborasi dengan TikTok untuk menghadirkan TikTok Awards Indonesia 2021, wadah apresiasi bagi para kreator TikTok yang terus menyajikan konten positif untuk semua pengguna. Kami melihat TikTok telah menjadi platform digital pilihan masyarakat untuk mendapatkan hiburan serta berbagi keseruan yang dihadirkan oleh komunitasnya,” ujar Fandhy

Untuk itu, sambung Fandhy, pihaknya bangga dapat berkolaborasi bersama TikTok melalui acara penghargaan bagi para kreator berbakat di tanah air,” ujar Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director, RCTI.

Lebih jauh Fandhy mengatakan TikTok Awards Indonesia 2021 juga menunjuk sejumlah figur untuk menjadi juri dalam sembilan kategori, di antaranya ‘Best of Comedy’, ‘Best of Performers’, ‘Best of Fashion & Beauty’, ‘Best of Lifestyle’, ‘Best of Gaming’, ‘Best of Sports, Fitness & Wellness’, ‘Best of Learning & Education’, dan ‘Best of Foodie’.

Para dewan juri terdiri dari Angga Anugerah Putra selaku Head of Operations TikTok SEA, Fabian Dharmawan selaku Vice President Production Operation Coordination RCTI, serta figur publik seperti Rossa dan Arya Saloka. Para dewan juri juga akan memilih ‘Creator of the Year’ dari para kreator yang ikut serta dalam tagar #AudisiTTA2021.

“Selama dua tahun terakhir, kami menyaksikan langsung bagaimana para kreator konten telah memberikan warna di berbagai kategori serta menghidupkan tren-tren yang menghibur masyarakat Indonesia. Kami sangat terinspirasi dari para kreator yang berhasil masuk dalam nominasi. Untuk itu, kami sangat senang bisa memberikan apresiasi kepada para kreator berbakat ini di TikTok Awards Indonesia 2021,” kata Fabian Dharmawan sebagai salah satu dewan juri Tiktok Awards Indonesia 2021.

Malam penganugerahan TikTok Awards Indonesia 2021 pada tanggal 25 Februari 2022 yang disiarkan langsung di RCTI, TikTok LIVE, dan RCTI+ pada pukul 18.00 WIB. Dipandu oleh Boy William dan Ayu Dewi, malam selebrasi para kreator berbakat akan dimeriahkan oleh musisi kelas dunia, Ed Sheeran.

Tidak kalah serunya, sejumlah musisi nasional seperti Afgan, Rossa, Alsa Aqilah, Idgitaf, Betrand Peto Putra Onsu, Happy Asmara, dan Lyodra juga turut memeriahkan panggung TikTok Awards Indonesia 2021. Sejumlah figur ternama pun turut didaulat untuk menjadi host pembaca nominasi, di antaranya Verrell Bramasta, Thoriq Halilintar, Fuji, Riza Syah serta peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii dan Apriyani Rahayu.

Tentunya, acara ini juga tidak lengkap tanpa kehadiran para kreator TikTok kenamaan Indonesia seperti Dims The Meat Guy, Timotius Mulyadi, dan Vina Mulyana.

Kunjungi laman resmi TikTok Awards Indonesia 2021 untuk informasi lebih lanjut mengenai jajaran nominasi konten serta jajaran bintang tamu yang akan memeriahkan malam penghargaan ini. Untuk berbagai keseruan lainnya, kunjungi akun resmi TikTok Indonesia di @tiktokIDofficial (rls)