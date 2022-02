Telkom Motivasi Pelaku Usaha Bertahan di Masa Pandemi Melalui Creative UMKM Talks

Makassar,Upeks.co.id— Sebagai upaya untuk mendukung pelaku ekonomi lokal untuk terus berkembang terutama melalui optimalisasi teknologi digital, Rumah BUMN di bawah pengelolaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali mengadakan kegiatan Creative UMKM Talks, serangkaian series talkshow/sharing session antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan.

Acara yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh 114 penggiat UMKM serta turut dihadiri oleh Senior General Manager Community Development Center Telkom Hery Susanto dan Mariani Montu, pemilik salah satu UMKM binaan Telkom, Zabay Collection Manado.

Creative UMKM Talks pada Survival Series volume 9 yang mengangkat tema “Pandemi, Siapa Takut?” merupakan refleksi ketangguhan para pelaku UMKM untuk tetap bertahan di era pandemi. Tema ini bertujuan untuk memberikan pandangan dan wadah dalam memberikan saran serta masukkan kepada seluruh UMKM dalam menghadapi era pandemi saat ini.

SGM Community Development Center Telkom Hery Susanto mengatakan kegitan ini merupakan wujud dukungan Telkom dalam pengembangan UMKM mencakup framework access to capital, access to funding, access to competence, dan access to commerce.

“Diharapkan dari tahun ke tahun semakin banyak ide-ide yang baik di UMKM sehingga dapat melakukan improvement untuk menjadi lebih baik lagi sekaligus berperan dalam meningkatkan ekonomi digital nasional” demikian disampaikan Hery.

Selanjutnya dalam agenda sharing session, Zabay Collection Manado menceritakan bahwa sebagai UMKM yang turut terdampak pandemi, mereka justru berhasil bertahan dengan terus mengembangkan kreativitas dan inovasi hingga memperoleh beberapa penghargaan dari Wakil Presiden RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Menteri Pariwisata.

Sebagai UMKM kriya yang bergerak di bidang batik dan aksesoris dari batok kelapa, Zabay Collection mengembangkan produk masker lipstick inovatif sebagai peluang menarik minat pasar di saat masa pandemi.

Mariani Montu selaku pemilik Zabay Collection mengatakan, adapun cara untuk tetap bertahan atau menonjol di antara pelaku usaha lain, dapat dilakukan dengan membuat suatu terobosan baru sehingga produk dengan keunikan tersendiri menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas.

“Hal yang penting untuk memulai UMKM adalah mulai dari beberapa hal kecil yang tidak membutuhkan banyak modal dan tidak banyak pikiran. Kita juga harus pintar membaca situasi sekitar, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang ada. Lalu kembangkan yang ada dan terus berinovasi demi survive apalagi saat era pandemi seperti ini” demikian disampaikan Mariani untuk memberikan motivasi pada para pelaku UMKM yang hadir.

Kegiatan Creative UMKM Talks berhasil menarik perhatian dengan jumlah peserta yang terus bertambah hingga akhir acara. Diharapkan Creative UMKM Talks dapat terus Telkom galakkan demi mendampingi, memotivasi, serta memberikan inspirasi para UMKM Binaan dalam hal pemanfaatan digitalisasi bisnis (go digital-go online-go global) untuk tetap berkreasi dan semangat dalam menjalankan usaha. (Mimi)