Tangguh Hadapi Pandemi dengan Self-love dan Self-care

Makassar,Upeks.co.id— Masa pandemi yang serba tak menentu seperti saat ini, tak hanya menuntut kita untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental.

Bertepatan dengan momen Hari Kasih Saqyang atau Valentine’s Day tahun ini, selain menyebarkan kasih sayang kepada pasangan, keluarga dan sesama, Amazfit GTS 2 Mini dan Amazfit Bip U Pro mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai diri (self-love) dan merawat diri (self-care) demi menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental agar dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini.

Self-love & Self-care: Kunci untuk Tangguh Hadapi Situasi Penuh Tantangan Sosok yang terus bersama kita, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun hubungan penuh kasih sayang dengan diri sendiri.

Dikutip dari artikel Insider tahun 2021 yang berjudul “What does it mean to love yourself? 6 ways to practice self-love, according to psychologists”, self-love memiliki makna berupa rasa percaya dan bangga terhadap kemampuan diri sendiri. Seorang psikolog klinis dari Urban Balance, yaitu Aimee Daramus, PsyD mengatakan bahwa self-love dapat membantu kita menikmati saat-saat indah dalam hidup serta membangun rasa percaya terhadap kemampuan diri saat menghadapi masa-masa sulit.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membangun self-love salah satunya berusaha mengenali dan memahami kebutuhan diri sendiri. Tak hanya memahami, kita pun perlu aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan diri melalui self-care atau perawatan diri.

Yoga merupakan salah satu kegiatan yang dipercaya dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Dengan rutin melakukan Yoga, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan tubuh dan pikiran kita sendiri. Irfan Surya, seorang instruktur Yoga menjelaskan “Salah satu jenis Yoga yang direkomendasikan di masa pandemi seperti saat ini adalah Hatha Yoga, karena menekankan pada tiga gerakan utama, yaitu postur tubuh (asana), teknik pernapasan (pranayama) serta relaksasi dan meditasi (dyana).

Yoga jenis ini sangat ‘versatile’ karena dapat dilakukan oleh hampir semua orang termasuk mereka yang jarang berolahraga; baru mengenal yoga atau pemula; sedang dalam kondisi kurang fit; ingin menguatkan tubuh dan memperbaiki postur tubuh; serta yang ingin meredakan atau mengendalikan stres.”

Amazfit GTS 2 Mini & Amazfit Bip U: Partner Andalan untuk Lebih Mencintai Diri Sendiri

Yoga adalah salah satu fitur olahraga yang terdapat dalam Amazfit GTS 2 Mini yang memiliki 70+ sport modes serta Amazfit Bip U Pro yang memiliki 60+ sport modes.

Kedua jam tangan pintar ini juga dilengkapi dengan PAI™ Health System yang dapat mengubah data detak jantung, aktivitas terlacak, dan data kesehatan lainnya menjadi skor yang dipersonalisasi, sehingga pengguna dapat memahami kesehatan fisiknya secara real-time. Pengguna jam tangan pintar ini pun dapat melakukan Yoga ataupun aktivitas lain sambil terus mengamati bagaimana tubuhnya merespon melalui pemantauan tanda-tanda vital.

Dengan memantau tanda-tanda vital tubuh secara rutin, kita dapat mengetahui dan bertindak lebih cepat saat tubuh membutuhkan perhatian khusus sehingga membantu mencapai keseimbangan antara pikiran dan tubuh.

Dirancang sebagai partner bagi mereka yang ingin menjadi versi diri yang lebih baik, kedua smartwatch ini pun menawarkan berbagai fitur kesehatan modern lain yang dapat membantu penggunanya untuk lebih memahami kebutuhan tubuhnya, seperti: Blood-Oxygen Saturation Measurement yang dapat membantu memantau tingkat saturasi oksigen dalam darah (SpO₂), Sleep and Stress Monitoring untuk mengukur kualitas tidur dan tingkat stres; serta khusus untuk Amazfit GTS 2 Mini, terdapat fitur yang sangat bermanfaat bagi pengguna wanita yaitu Female Cycle Tracking yang berfungsi untuk memonitor jadwal menstruasi. (Mimi)