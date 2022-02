PT SJAM Umumkan 20 Pemenang Tiket Nonton MotoGP di Sirkuit Mandalika

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) main dealer Yamaha wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) mengumumkan 20 orang pemenang program Nonton Langsung MotoGP 2022 Bareng Yamaha.

Pengundian dilakukan langsung oleh GM Marketing PT. SJAM, Frengky J. Tunandar bersama Charles Tandiari, Manager Marketing PT. SJAM.

Proses pengundian disiarkan langsung melalui sosial media @suracoyamahaofficial, Rabu, 23 Februari 2022, pukul 14.00 Wita.

20 orang pemenang tersebut berhak mengikuti nonton langsung MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB akhir Maret 2022 mendatang.

Diketahui sebelumnya, dalam rangka perayaan 60 tahun Yamaha di dunia balap serta juara dunia MotoGP dan Superbike 2021, Yamaha Indonesia bersama PT. SJAM mengajak konsumen setia Yamaha nonton langsung MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok.

Syaratnya, konsumen cukup melakukan pembelian motor Yamaha untuk unit tertentu selama periode Desember 2021 hingga Februari 2022.

Promo berlaku hanya untuk pembelian motor Yamaha Vixion Series, R Series, MT Series, WR 155 dan XSR 155, tipe Aerox dan MX King seri Yamaha 60 tahun World GP.

Berikut nama-nama pemenang tiket Nonton Bareng MotoGP 2022 Bareng Yamaha di Sirkuit Mandalika Lombok:

1. Topel, S.Pd – All New R15 C – Luwu Utara

2. Andi Risma Dirham – All New R15 C – Makassar

3. Suryatien – All New R15 C – Gowa

4. Rudy – All New Aerox 155 C/ABS WGP – Makassar

5. Muhammad Amin – All New Aerox 155 C/ABS WGP – Enrekang

6. Aminah – MX King WGP 60TH – Pangkep

7. Anas – All New Vixion R – Majene

8. Dominikus Lake – All New Vixion – Pasangkayu

9. Aminullah – All New R15 VVA155 – Sinjai

10. Agung Sutriawan – WR 155 R GP-Monster – Wajo

11. Wandi – WR 155 R – Makassar

12. Suaib Nasir – WR 155 R – Luwu Timur

13. Muh. Arfah – WR 155 R – Makassar

14. Jahabudi – WR 155 R – Mamuju Tengah

15. Mamik Sri Wahyuni – All New XSR 155 – Sidrap

16. Muhammad Said – All New XSR 155 – Makassar

17. Akmal Jaya – MT15 – Bone

18. Ian Ashar – All New R15 C – Maros

19. Andi Ardiaman, SH – All New R15M C-ABS – Wajo

20. Arta Jaya – All New R15M C-ABS – Makassar. (Mit)