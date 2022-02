Kenikmatan Sup Tulang Sapi Spesial The Rinra

Makassar, Upeks.co.id –Para pecinta kuliner nusantara khususnya yang berada di Kota Makassar kini dapat menikmati sajian lezat dan menggugah selera yang dihadirkan oleh hotel The Rinra Makassar. Menu spesial tersebut diberi nama Sup Tulang Sapi Spesial yang dibanderol dengan harga Rp. 110.000++ per porsi. Sajian kuliner spesial ini dapat dipesan dan dinikmati setiap hari di Lontar Dining yang berada di lantai 3 hotel yang beralamat di jalan metro tanjung bunga No. 2 tersebut.

Salah satu keunikan menu terbaru dari Hotel The Rinra tersebut terletak pada proses pengolahannya. Sebelum disajikan, daging sapi yang masih lengkap dengan tulangnya di marinasi dengan bumbu khusus dari rempah-rampah dan bahan-bahan yang diracik dengan takaran yang seimbang sehingga menghasilkan tekstur daging yang empuk dan bercita rasa khas. Tak hanya itu, kuah yang kaya akan bahan-bahan pilihan itu pun semakin menambah kenikmatan sajian kuliner yang terinspirasi dari Sup Konro tersebut. Dalam penyajiannya, Sup Tulang Sapi Spesial tersebut dilengkapi dengan jeruk nipis dan irisan tomat lengkap dengan sambal cabe hijau. Kuliner ini akan semakin nikmat jika di santap dengan nasi putih hangat dan sangat cocok untuk disajikan ketika cuaca hujan.

Dalam rilisnya, Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir memaparkan dengan hadirnya sajian kuliner tersebut akan mengobati kerinduan para pelanggannya yang sudah sekian lama menantikan menu terbaru dari The Rinra. “Kami pernah menyajikan menu Sup Buntut dan itu telah menjadi primadona di hotel Kami. Dan saat ini Kami kembali menghadirkan variasi baru agar pelanggan punya pilihan menu lain yang tak kalah enaknya” beber Azis.

Lebih lanjut disampaikan Chef Executive The Rinra, Syahril Palla, pihaknya bahkan telah melakukan observasi dan percobaan beberapa kali untuk menghasilkan cita rasa istimewa untuk Sup Tulang Sapi Spesial ini agar berbeda dengan menu-menu lain. “Daging sapi yang kami sajikan pun Kami pilih yang terbaik sehingga baik rasa daging maupun kuahnya menjadi lebih legit dan spesial sesuai namanya, tutup sang juru masak yang akrab di sapa Chali.

Manajemen Hotel The Rinra optimis dengan hadirnya menu baru tersebut dapat kembali meningkatkan kunjungan tamu baik yang sudah pernah datang maupun pelanggan baru yang ingin mengeksplor banyak hal di The Rinra. Baik untuk menikmati makanan maupun untuk menikmati suasana dan pemandangan yang hanya dimiliki oleh Hotel The Rinra.(rls)