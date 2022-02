Dukung Perkembangan Industri Fashion 2022, Shopee Kampanye 3.3 Fashion Sale

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Adanya perubahan zaman serta perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perputaran tren di industri fashion Indonesia yang terasa semakin cepat.

Tak hanya preferensi produk dan gaya fashion masyarakat Indonesia yang semakin beragam, para pelaku bisnis Indonesia di bidang fashion juga harus semakin kreatif dan adaptif dalam menciptakan produk fashion unggulan guna menjawab kebutuhan serta selera konsumennya.

Shopee, platform e-commerce yang dekat dengan masyarakat Indonesia, kembali mempersembahkan kampanye Shopee 3.3 Fashion Sale, yang berlangsung mulai dari tanggal 14 Februari hingga 3 Maret 2022.

Kampanye ini menyediakan ragam inovasi dan inisiatif pada kategori fashion serta berbagai penawaran menarik yang dapat dinikmati para pengguna yaitu COD Gratis Ongkir Rp0, Diskon 50% + Voucher 50% dan Style Baru s/d 50RB.

Untuk menyambut rangkaian kampanye, turut diselenggarakan acara Konferensi Pers Shopee 3.3 Fashion Sale: Perkembangan Industri Fashion Tahun 2022 dengan sesi talkshow yang dihadiri oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Erich Al Amin, Celebrity Fashion Stylist dan Cindy Hadi, Head of Marketing Communication This Is April.

Acara ini berdiskusi dan berbagi informasi mengenai tren dan inovasi di industri fashion Indonesia yang akan datang di tahun 2022 dan bagaimana Shopee mendukung hal tersebut dengan aneka produk fashion serta inovasi fitur yang ditawarkan, yakni Shopee Live.

Head of Fashion & Lifestyle Shopee Indonesia, Adi Rahardja mengungkapkan, dari tahun ke tahun, Shopee melihat adanya potensi yang besar bagi industri fashion Indonesia untuk dapat terus berkembang kedepan, tak terkecuali pada tahun 2022 ini.

“Adanya permintaan yang tinggi dan gaya fashion masyarakat yang beragam dan terus berubah dengan cepat, tentu menciptakan tantangan tersendiri bagi para pegiat fashion Tanah Air untuk dapat terus berkarya dan berkreasi menghasilkan produk-produk fashion terbaru yang menarik,” katanya.

Maka dari itu, melalui kampanye 3.3 Fashion Sale ini, Shopee ingin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menemukan ragam produk fashion pilihan yang cocok dengan selera fashion yang mereka minati.

“Kampanye ini juga merupakan bukti nyata bentuk komitmen Shopee yang senantiasa mendukung para pelaku bisnis fashion melalui berbagai inisiatif dan inovasi yang kami hadirkan, untuk perkembangan industri fashion Indonesia yang lebih baik. Kami harap kampanye ini dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh para pengguna, baik pembeli maupun penjual di Shopee,” pungkasnya.

“Saya senang sekali telah diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi di acara Shopee 3.3 Fashion Sale kali ini. Sebagai seorang fashion stylist, mengamati dan mengikuti perkembangan tren fashion di Indonesia sudah menjadi seperti makanan saya sehari-hari,” ujar Erich Al Amin, Celebrity Fashion Stylist.

Menurut Erich, sekarang ini fashion sudah menjadi sarana bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengekspresikan diri mereka melalui outfit yang dikenakan. Dimana, pada tahun 2022 ini, terlihat masyarakat mulai lebih percaya diri menggunakan item fashion dengan desain, motif serta warna yang terang dan berani.

“Adanya kampanye ini tentunya memberikan opsi yang lebih beragam bagi masyarakat secara luas untuk mendapatkan berbagai produk fashion seperti pakaian hingga aksesoris pria dan wanita yang pastinya kece dan up to date. Alhasil, aktivitas berbelanja kebutuhan produk fashion juga jadi lebih mudah dan menyenangkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Head of Marketing Communication This Is April, Cindy Hadi menambahkan, seperti yang kita ketahui bersama, Shopee tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan memperhatikan pertumbuhan bisnis para mitranya.

“Kedepannya, harapan kami semoga Shopee dapat terus mengambil peran dalam perkembangan industri fashion Indonesia dan This Is April bisa terus mengikuti perkembangan tren fashion melalui produk yang kami tawarkan serta bisa menjadi inspirasi bagi pelaku bisnis fashion lainnya,” ucapnya. (Mit)