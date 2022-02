Dukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Bank Mandiri Gelar Program Promo Belanja di Mall

Makassar,Upeks.co.id— Bank Mandiri kembali berinovasi untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kali ini, perseroan menggelar program promo belanja bertajuk “New Urban Style by Mandiri” di Trans Studio Mall, pada 17 – 20 Februari 2022

Melibatkan para pelaku UMKM lokal yang bergerak di bidang kuliner seperti kopi dan makanan lokal, fashion, sneaker dan masih banyak lagi, kampanye ini juga menjadi sokongan kepada Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI).

Menurut Regional CEO Bank Mandiri Sulawesi Maluku M. Ashidiq Iswara, inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat, serta membantu upaya pemulihan perekonomian dari dampak pandemi.

“Sebagai perusahaan milik negara, kami ingin berkontribusi aktif dalam mendukung pemulihan ekonomi. Langkah ini merupakan upaya Bank Mandiri untuk mendorong UMKM bisa naik kelas melalui optimalisasi bisnis hingga digitalisasi agar menjadi UMKM Go Modern, Go Digital, Go Online dan Go Global,” kata Ashidiq, saat meresmikan pembukaan program “New Urban Style by Mandiri” di Trans Studio Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (17/2) bersama Kepala Dinas Kebudayaan & Kepariwisataan Sulawesi Selatan Prof Muhammad Jufri, perwakilan Bank Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulampua.

Sementara itu, Vice President Bank Mandiri Regional Sulawesi Maluku Noviandhika Sukanto atau yang akrab disapa Dicky mengatakan, pada program ini pihaknya telah menyiapkan berbagai alat pembayaran non tunai Bank Mandiri guna memudahkan nasabah berbelanja dan menikmati berbagai paket promo yang menguntungkan.

“Di sini, pengunjung berkesempatan menikmati berbagai promo menarik, seperti program cashback serta raffle sneakers berhadiah 3 sepatu, cukup dengan bertransaksi menggunakan EDC Mandiri, QRIS, dan tentunya pembayaran menggunakan QR Livin’ by Mandiri,” kata Dicky.

Dia menjelaskan, Bank Mandiri terus mendorong pemanfaatan alat pembayaran non tunai perseroan oleh nasabah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi perseroan.

Hasilnya, pada sepanjang 2021, Bank Mandiri Wilayah Sulawesi dan Maluku membukukan frekuensi transaksi non tunai hingga 6 juta transaksi dengan nilai total Rp 3,7 triliun. Dengan capaian tersebut, pihaknya mencatatkan pertumbuhan frekuensi transaksi sebesar 31% yoy dan volume transaksi sebesar 24% pada periode Januari – Desember 2021. (rls)