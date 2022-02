Dandim 1410/Bantaeng dan Kapolres Tatap Muka Dengan Unsur Tripika Kecamatan

BANTAENG,UPEKS.co.id— Bertempat di Aula Polsek Bissappu, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu,Kabupaten Bantaeng, dilaksanakan Tatap Muka Dandim 1410/Bantaeng dan Kapolres Bantaeng Dengan Unsur Tripika Kecamatan Bissappu, Rabu(23/2).

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu,Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos,Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara, SH, S.IK, M.SI,Waka Polres Kompol Muh Ali,Camat Bissappu A.Sultan, S.Sos, M.Si,KUA Bissappu H.M.Ribi, apten Inf Sultan (Danramil 1410-01/Bissappu),AKP. A. Koembara (Kapolsek Bissappu),Kades dan Lurah Se Kecamatan Bissappu,Babinsa dan Bhabinkamtibmas Se Kecamatan Bissappu serta 40 orang Undangan.

Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara, SH, S.IK, M.SI memperkenalkan diri sebagai Pejabat Kapolres Baru di Kabupaten Bantaeng.

Lanjut kata dia,Sudah masuk hari ke 725 pandemi Covid-19, dengan adanya Dinamika virus Covid-19 sudah berapa kali mutasi,ucapnya.

Saya menghargai partisipasi seluruh lapisan dalam penanganan Covid-19, tapi sekarang Kabupaten Bantaeng masuk rengkin ke-2 dari bawah di wilayah propinsi Sulawesi Selatan.

Jangan sampai urjen karena tanggal 28 Pebruari 2022 akan expayer stok vaksin yang ada,kata dia.

Kemarin saya di Tompobulu mengajak, saya bukan ahli tapi mau mengajak supaya rekan rekan dan masyarakat sehat, agar mengajak warga yang belum Vaksin.

Kalau ada kendala terkait penolakan adanya berita hoax, kami akan turun untuk melaksanakan komunikasi langsung ke Warga, karena bisa saja orang tersebut berlawanan pemerintah atau kelompok ekstrim yang selalu membuat konten atau berita menarik untuk tujuan pribadi.

Kita harus konsisten meningkatkan vaksinasi dan pencegahan covid 19,karena Vaksinasi program pemerintah, TNI Dan Polri sebagai pendukung, jelasnya.

Sementara itu,Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto,S.Sos Memimpin membaca Surat Alfatihah kepada seluruh peserta Tatap muka.

Sudah 7 bulan saya di Kab Bantaeng, Alhamdulillah mungkin seluruh Kades dan Lurah sudah mengenal saya baik di pertemuan sosialisasi Vaksin maupun Safari Subuh, di setiap Desa dan kelurahan,kata dia.

Lanjut kata dia,Antara bulan Nopember- Desember semangat berfokus pelaksanaan vaksinasi sampai tembus 5.000 satu hari, semoga dapat di gelorakan lagi di kabupaten Bantaeng.

Saya mengajak pada kita semua untuk semangat merah putih bekerja dengan ikhlas melaksanakan percepatan Vaksin.

Masing – masing bidang ada ahlinya masalah penegakan hukum ada polisi ,Jaksa, dan Hakim, urusan perang ahlinya tentara urusan kesehatan ahlinya adalah dokter maka percayakan urusan kesehatan pada ahlinya, jelas dia.

Kemudian kata dia,Vaksinasi memperkecil resiko kematian, terbukti Data dari 38 orang terpapar Covid 19 di Kab.Bantaeng 36 orang meninggal karena belum vaksinasi.

Pemerintah kita sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk kebaikan masyarakat membeli Vaksin.

“Mari kita memberikan pemahaman kepada warga agar mau di Vaksin, kita harus kencangkan semangat kita agar tercapai percepatan Vaksin”.

“Kami Kodim dan Polres dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas siap memberi dukungan, bantuan,Kami minta ke kepala desa dan lurah untuk mendata warganya yang belum vaksin 1 maupun ke 2 dengan mengerahkan perangkat -perangkat sumber daya yang ada sampai dengan tingkat RT”,jelas dia.

Selanjutnya,Mengajak dalam kebaikan (mengerjakan Shalat) memang agak susah di bandingkan dalam mengerjakan kemungkaran (Minum miras),kata dia.

Marilah kita Gelorakan Cinta dan Rindu kita ke Rasulullah Muhammad SAW, untuk memperbanyak sholawat setiap saat, setiap waktu, kita sebagai ummat Muslim punya harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, hanya satu orang yang memikirkan umatnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Sebagai sesama muslim wajib kita saling menasehati dalam kebaikan,pungkasnya.

Camat Bissappu A.Sultan, S.Sos, M.Si

Melaporkan bahwa Kecamatan Bissappu terbagi 3 klaster wilayah yaitu Pesisir Pantai, tengah Lahan pertanian/persawahan dan Pengunungan.

Kami pemerintah Kecamatan Bissappu siap menyukseskan pelaksanaan Vaksinasi dan Kami juga melaporkan untuk Vaksin umur 6 hingga 11 tahun untuk anak sekolah sementara jalan,kata A.Sultan. (Irwan Patra)