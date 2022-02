CEO PT Dafam Hotel Management Raih Best CEO 2021

Semarang, Upeks–Mengawali tahun 2022, CEO PT Dafam Hotel Management, Andhy Irawan MBA meraih penghargaan Special Award Best CEO Indonesia 2021 dari SWA Media Grup yang berkolaborasi dengan Dunamis Organization Services.

Penghargaan ini diberikan pada 16 Februari 2022 secara virtual dalam acara webinar yang berjudul “Decoding Leadership Agility for Stronger Business in New Era, Great Lesson from Indonesia Best CEO 2021”.

Editor SWA Media Group, Kemal E Gani mengatakan penghargaan ini diberikan kepada 15 CEO dari perusahaan ternama dari swasta, BUMN dan BUMD dengan bentuk penilaian survey yang ketat selama tahun 2021.

“Tahun ini survey cukup menantang karena para pemimpin kita menghadapi sebuah tantangan di era pandemi bersamaan dengan temuan akan terobosan-terobosan inovatif oleh para CEO dimana masing-masing pemimpin terpilih memiliki penekanan strategi yang berbeda dan khas antara satu dengan yang lainnya,” ujar Kemal E Gani dalam sesi penganugerahan yang juga mengupas tentang bagaimana para CEO membangun agility perusahaan agar bisa bangkit dan mewujudkan pertumbuhan bisnis.

Adapun persyaratan CEO yang bisa mengikuti adalah perusahaan yang dipimpinnya harus memiliki kinerja bagus serta mengimplementasikan good corporate governance. Kemudian kinerja CEO dinilai oleh karyawan setingkat jabatan manajerial sampai dengan 3 lapis di bawah CEO, selanjutnya para karyawan akan melakukan penilaian terhadap CEO mereka masing-masing melalui berbagai pertanyaan dan hasilnya muncul di Leadership Index (LI) sebagai ukuran, dan yang masuk kategori Best CEO adalah yang memiliki index di atas 90.

Andhy Irawan selaku pucuk pimpinan PT Dafam Hotel Management yang selalu memimpin dengan leadership Trilogi Ki Hajar Dewantoro, dinilai mampu memimpin perusahaan berdasarkan pendekatan “The 4 Essential Roles of Leadership” yang dikembangkan oleh FrankinCovey, yaitu membangun kepercayaan pada karyawan di tengah perubahan agar perusahaan mampu bertahan (inspire trust), mengkreasikan tujuan perusahaan (create vision), mengeksekusi strategi (execute strategy), dan mampu menempatkan orang yang tepat di organisasi (coach potential). Dalam ajang penyerahan penghargaan itu,CEO PT Dafam Hotel Management juga menjadi salahs atu narasumber dalam sesi “Ceo’s Top Agendas for Accelerating Business Growth”

“Penghargaan ini bukan buat saya akan tetapi untuk seluruh Superteam DHM di Indonesia, bersyukur semua ini ini terjadi karena atas ijin Allah SWT, dan mari penghargaan ini untuk bisa memacu kinerja kita semua (DHM seluruh Indonesia) lebih baik kedepannya dan selalu bermanfaat buat karyawan dan masyarakat,” ujar Andhy Irawan MBA dalam siaran persnya. (*)