Bosowa Berlian Raih Prestasi di Kanca Nasional

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Bosowa Berlian Motor (PT BBM) selaku authorized dealer Mitsubishi FUSO terbesar di Indonesia Bagian Timur, kembali meraih prestasi di kanca nasional.

PT BBM dinobatkan sebagai pemenang dalam ajang FUSO 3S Contest 2021 yang diselenggarakan oleh PT Kramayudha Tiga Berlian Motors (PT KTB).

Dalam Ajang Kontestasi yang bertema “Synergy In New Era” tersebut, PT BBM berhasil meraih Podium Tertinggi di 5 Kategori dari 9 Kategori yang dikompetisikan.

Adapun kategori yang berhasil dimenangkan oleh PT BBM diantaranya The Best National 3S Synergy System, The Best National Salesman/Counter, The Best National Mechanic, The Best National Service Advisor, The Best National ASS Manager.

Chief Operation Officer Bosowa Berlian Motor, Agung Dewanto mengatakan, kemenangan ini merupakan sebuah kebanggan bagi PT BBM di kanca nasional.

“Hal ini sekaligus membuktikan bahwa PT BBM terus memaksimalkan pelayanan penjualan dan purnajual kepada seluruh pelanggan Mitsubishi FUSO yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT),” katanya.

Kata dia, pengalaman dan pengetahuan yang luas menyoal Pelayanan terbaik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, menuntut para peserta FUSO 3S Contest 2021 harus menguasai berbagai studi kasus yang diberikan oleh dewan juri.

Tidak hanya itu, peserta juga dituntut untuk bisa memberikan solusi terbaik dari studi kasus yang diberikan.

Salah satunya, Hardiyanti Malik Sales Counter Mitsubishi FUSO Bosowa Berlian cabang Makassar adalah Peserta yang berhasil menjadi Pemenang The Best National Salesman/Counter dalam ajang tersebut. Ia berhasil mengalahkan seluruh peserta Salesman/counter Mitsubishi FUSO se-Indonesia.

“Tentunya ini membuktikan bahwa Salesman atau counter PT BBM adalah yang terbaik dan profesional di seluruh Indonesia dalam melayani pelanggan Mitusbishi FUSO,” katanya.

Sementara itu, National Operation Head Bosowa Berlian Motor, Berlan Sumadi mengatakan, Bosowa Berlian sebagai authorized dealer Mitsubishi FUSO terbesar di Indonesia Bagian Timur (IBT), memberikan kontribusi market share sebesar 70 persen.

“Untuk (IBT) sumbangsihnya terhadap share kendaraan niaga merek Mitsubishi ada di angka 46 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, total penjualan di tahun 2021,

Mitsubishi mencatatkan sebanyak 2.000 unit. “Penjualan di tahun kemarin, lumayan banyak kita capai di masa pandemi saat ini. Pastinya di tahun 2022 kami sangat optimis peningkatan pangsa pasar,” tambahnya.

Dikatakan, beberapa faktor pendukung yang membuat kami menguasai pangsa pasar di wilayah IBT. Pelayanan purna jual yang ada di Bosowa Berlian sangat mendukung. (Mit)