Berkat Kualitas Layanan Pengguna, OVO Raih Kepuasan Pelanggan Setiap Tahun

MAKASSAR,UPEKS.co.id— OVO, sebagai platform pembayaran digital yang paling banyak digunakan di Indonesia , meraih penghargaan 3 Gold Medals dan 1 Bronze Medals dari contact Center World Award 2021. Raihan itu berkat standar kualitas pelayanan dan kinerja operasional tim Contact Center OVO, yang telah berupaya keras dan konsisten dalam melayani berbagai kebutuhan para penggunanya.

Contact Center World merupakan sebuah kompetisi tahunan yang melakukan penilaian terhadap standar kualitas pelayanan dan kinerja operasional yang ditetapkan sebagai acuan bagi setiap praktisi contact center dalam meningkatkan peran serta kemampuannya dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Di tahun 2021, Indonesia menjadi salah satu negara dari Asia Pasifik yang memiliki jumlah pemenang terbanyak di tingkat dunia dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, dengan total medali 126 terdiri dari 81 Gold Medals, 34 Silver Medals, dan 11 Bronze Medals.

VP Customer Experience OVO, Novie Marlika mengatakan, suatu kebanggaan bagi OVO dapat memenangkan penghargaan dari Contact Center World Award 2021. Pencapaian ini menjadi bukti dari kepercayaan yang diberikan oleh para pengguna terhadap pelayanan Contact Center OVO.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap konsumen yang telah setia menggunakan OVO. Melalui penghargaan ini, juga menjadi inspirasi bagi OVO untuk secara konsisten berkomitmen dalam mewujudkan layanan pelanggan yang terbaik (best in class) bagi konsumen,” ungkap Novie, dalam keterangan resmi, yang diterima Upeks.co.id, di Makassar, Senin (7/2/2022).

“Demi memberikan pelayanan pelanggan yang optimal khususnya dalam situasi saat ini, OVO memastikan agar layanan pelanggan dapat diakses melalui contact center yang selalu tersedia setiap saat 24 jam tujuh hari melalui lima kanal resmi, yaitu telepon, email, Instagram, Twitter, dan Facebook. Hal ini kami lakukan semata-mata agar sehingga pengguna dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan apapun, kapanpun, dan dimanapun sesuai dengan kebutuhannya,” sambung Novie.

Menurutnya, penghargaan yang diraih OVO merupakan hasil kompetensi tim Contact Center OVO dalam menjalankan perannya sebagai customer service. Keempat penghargaan yang diraih oleh OVO diantaranya adalah, Best Customer Service Manager (diraih oleh Didit Nurhadi) – Ranked 1 in the world, Best Improvement Award (diraih oleh Andreas Bramantyo) – Ranked 1 in the world, Best Employee Engagement (diraih oleh Budi Krisnanto) – Ranked 1 in world, serta Best Customer Service (diraih oleh Aryono Syahputro).

Dari penghargaan ini, kata dia, menunjukkan hasil dari pengembangan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan secara berkelanjutan, serta bukti bahwa OVO selalu mengutamakan customer service experience yang terbaik.

Dengan hadirnya Contact Center World sebagai Asosiasi Global untuk para praktisi contact center telah membantu setiap perusahaan dalam mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar tingkat dunia.

“Kami berharap, OVO dapat konsisten memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan standar kualitas pelayanan dan kinerja operasional yang ditetapkan oleh Contact Center World agar dapat mewujudkan layanan pelanggan yang terbaik bagi konsumen,” pungkas Novie. (rls)