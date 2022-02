AWS dan ICS Compute Tandatangani Perjanjian Kolaborasi Strategis

MAKASSAR,UPEKS.co.id— ICS Compute, anggota Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) yang juga merupakan mitra AWS Advanced Partner dan Solution Delivery Partner, hari ini mengumumkan penandatanganan Perjanjian Kolaborasi (Strategis Strategic Collaboration Agreement/SCA) dengan penyedia layanan cloud global, AWS. Perjanjian Kolaborasi Strategis yang ditandatangani oleh ICS Compute dan AWS tersebut mencakup peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan pengembangan fitur lanjutan di AWS.

Melalui Perjanjian ini, ICS Compute akan meningkatkan penggunaan layanan AWS tingkat lanjut, seperti analitik data, machine learning, Kecerdasan Artifisial (AI), dan serverless, untuk mendorong inovasi digital di Indonesia.

ICS Compute membantu pelanggannya, antara lain Kawan Lama Group, Tempo Media dan Arista Group, untuk melakukan transformasi dan menginovasikan kembali bisnis mereka melalui penerapan, modernisasi, dan pengoptimalan solusi cloud, dan dengan demikian mendukung transformasi dan inovasi digital, termasuk dalam manajemen keuangan cloud (FinOps).

ICS Compute berencana untuk mengembangkan praktik konsultasi FinOps bersama dengan AWS, termasuk mempersiapkan tim lintas departemen, multidisiplin di bidang keuangan, konsultasi dan teknik. Selain itu, Perjanjian Kolaborasi Strategis ini juga mencakup pelatihan untuk peningkatan kapasitas tim sales, serta untuk peningkatan kapabilitas teknis dan pelaksanaan bisnis migrasi cloud yang dijalankan ICS.

FinOps diprediksi akan memainkan peranan yang lebih penting seiring dengan kian matangnya transformasi cloud di Indonesia. Sebagai bidang ilmu dan praktik budaya yang terus berkembang, FinOps membantu memaksimalkan nilai bisnis organisasi dengan mendukung tim teknik, keuangan, teknologi, dan bisnis dalam kolaborasi untuk mengambil keputusan belanja (spending) berdasarkan data.

FinOps akan membantu tim mengelola biaya cloud mereka, di mana karyawan mencatatkan penggunaan cloud atas nama mereka masing-masing, dengan didukung oleh kelompok praktik terbaik dari pusat. Tim lintas fungsi di berbagai bidang, di antaranya Teknik, Keuangan, dan Produk, bekerja sama untuk memungkinkan pengiriman produk dengan lebih cepat, dan di saat yang sama mampu mengendalikan keuangan dengan lebih baik serta meningkatkan prediktabilitas.

Melalui program ICS Bootcamp, ICS Compute akan melatih SDM digital masa depan dan membekali mereka dengan keterampilan cloud. Di Indonesia, permintaan akan SDM digital terampil sangat tinggi. Sebuah studi AWS mengungkapkan bahwa Indonesia akan membutuhkan lebih dari 110 juta pekerja tambahan yang memiliki keterampilan digital pada tahun 2025. Sebagai bagian dari kolaborasi strategis dengan AWS, ICS Compute juga akan berpartisipasi dalam AWS re/Start, sebuah prakarsa untuk membantu individu yang menganggur dan setengah menganggur untuk memulai karir mereka di bidang cloud melalui pelatihan berbasis kelas. Selain berkontribusi pada pengembangan talenta digital untuk bangsa, program AWS re/Start juga diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lagi peluang kerja IT di Indonesia.

Peluncuran Region AWS Asia Pasifik (Jakarta) pada Desember 2021 membuka peluang bagi pilar ekonomi bangsa – mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), startup, hingga perusahaan kelas dunia – untuk mengadopsi layanan cloud guna mewujudkan transformasi digital. Region AWS Asia Pasifik (Jakarta) menghadirkan kesesuaian yang lebih baik terhadap persyaratan pelokalan data, dan saat ini telah diterima dengan baik oleh sektor jasa keuangan.

Untuk mendorong adopsi cloud lebih jauh, Indonesia akan membutuhkan bimbingan dan dukungan dari mitra TI tepercaya untuk mewujudkan penggunaan cloud secara komprehensif di seluruh operasi mereka. Sebagai organisasi TI terkemuka, ICS Compute akan mengembangkan prakarsa baru yang inovatif bersama dengan AWS untuk mempercepat transformasi digital bagi bisnis lokal.

“Region AWS Asia Pasifik (Jakarta) memberdayakan pelaku bisnis di Indonesia untuk memanfaatkan skalabilitas dan efektivitas biaya yang dihadirkan oleh cloud. Kami menyambut dengan gembira peningkatan kemitraan kami dengan AWS melalui Perjanjian Kolaborasi Strategis ini, untuk membantu pelanggan kami mendapatkan nilai lebih dari cloud serta untuk mengembangkan generasi baru praktisi cloud yang terampil. Kami berharap Perjanjian Kolaborasi Strategis ini akan membantu ICS Compute menjalankan visinya lebih jauh – untuk Reinvent and Go Beyond. Kami berharap dapat tumbuh bersama generasi muda bangsa dan terus mengembangkan solusi yang tepat untuk bisnis Indonesia di semua level,” ujar Budhi Wibawa, Founder dan CEO ICS Compute, dalam keterangan resminya kepada Upeks.co.id, Kamis (24/2/2022).

ICS Compute telah menjadi Mitra Konsultasi AWS sejak 2017. Sepanjang perjalanannya, ICS Compute telah meraih berbagai gelar, seperti APN Rising Star Partner of the Year (ASEAN) pada tahun 2020 dan APN Partner of the Year (Indonesia) pada tahun berikutnya. ICS Compute melayani pelanggan di berbagai bidang industri, dengan fokus khusus pada sektor jasa keuangan dan perusahaan rintisan.

“Mitra kami memiliki peranan yang sangat penting untuk mendorong perluasan penggunaan cloud lokal, termasuk di Indonesia. ICS Compute kerap mengelola seluruh infrastruktur TI milik pelanggan, dan dengan cepat menjadi penasihat terpercaya bagi para pelanggannya. Perjanjian Kolaborasi Strategis dengan ICS Compute ini akan memperkuat dan memperdalam komitmen bersama kami untuk mengembangkan talenta digital dan untuk membangun solusi cloud yang kuat dan inovatif untuk pelanggan bersama kami di Indonesia,” tutup Gunawan Susanto, Country Manager, Indonesia, AWS. (rls)