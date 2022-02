Lewat Safari Shalat Subuh, Dandim 1410/Btg Bantu Warga Tak Mampu

BANTAENG,UPEKS.co.id— Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto bersama rombongan kembali melaksanakan Safari Sholat Subuh di Masjid Nurul Ikhlas, Dusun Batu Langgaya, Desa Bonto Bulaeng, Kec. Sinoa, Kab. Bantaeng, yang diikuti 45 jamaah Masjid Nurul Ikhlas,Minggu (27/2).

Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu,Kapten Inf Sultan (Danramil 1410 – 01/Bissappu),Letda Inf Samsuddin (Pa Sandi Dim 1410/Btg),H. Sampara Safruddin (Kades Bonto Bulaeng),Serda Thamrin (Babinsa Bonto Bulaeng), Sahabuddin (Imam Masjid),Sulaeman (Kadus Batu Langgaya),Laka ( RK Batu Langgaya) dan Sadin (Guru SMPN 2 Batu Langgaya).

Dandim 1410/btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto Mengajak para jamaah menyukseskan program pemerintah dengan melaksanakan vaksin,karena pemerintah kita saat sekarang sedang beriktiar/ berusaha untuk dapat mengatasi Corona,agar masyarakat tidak merasa takut untuk melaksanakan vaksinasi secara lengkap tahap pertama dan kedua.

Adapun Efek setelah melaksanakan vaksinasi kata dia,yakni, 1.Tidak ada apa-apa. 2. Demam / Pegal-pegal.

3. Lapar dan mengantuk (nganre dan Tinro).

Lanjut dia, Berita bohong/hoax bahwa vaksin itu sebabkan mati, lemah syahwat, lumpuh. Sebaliknya vaksin itu aman dan halal dan adalah ikhtiar kita bersama untuk sehat, ratusan ribu tentara,polisi, tenaga kesehatan sudah vaksin semua dengan vaksin yang sama diberikan ke masyarakat dan dalam keadaan sehat tidak terjadi seperti berita hoax itu.

Kemudian Dandim 1410/btg kembali mengajak paraa jamaah,Marilah kita buktikan rasa rindu dan rasa cinta Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassalam, Karena Rasulullah sudah lebih dulu cinta dengan umatnya dan rindu dengan saudara saudaranya yaitu mereka yang beriman kepada Rasulullah tetapi tidak pernah melihatnya.

Mari kita perbanyak bershalawat karena Rasulullah SAW berpesan bahwa perbanyaklah bershalawat kepadaku di hari Jum’at karena ummatku yang paling dekat denganku nanti adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku.

Rasulullah harapan terakhir kita kelak di padang mahsyar untuk menolong kita, karena kita tidak pernah tahu, berapa amalan ibadah kita yang diterima atau tidak, maksiat dosa kita diampuni atau tidak,hanya Syafaat Rasulullah bukan hanya untuk orang yang bertakwa tapi juga untuk umatnya yang berdosa seperti kita ini semua umat akhir jaman yang mudah berbuat dosa.

Diakhir hayatnya Rasulullah SAW pada saat mengalami sakratul maut beliau hanya memikirkan ummatnya dengan mengucapkan ummati, ummati, ummati bukan mengingat keluarganya,saat Rasulullah SAW dicabut nyawanya oleh malaikat maut Allah SWT sudah di ringankan 70 kali tingkatan yaitu tingkatan yang paling ringan namun Rasulullah SAW masih merasakan kesakitan sehingga diakhir do’a beliau memohon, “Ya Allah kumohon timpakan saja rasa sakit itu kepadaku, supaya ummatku tidak merasakan rasa sakit disaat sakaratul maut”.

Allah memberikan keistimewaan bagi umatnya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yaitu mendapat pahala haji dan umroh tanpa perlu kita keluar biaya/gratis,Pada Hadis riwayat At Tarmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Barangsiapa Mengerjakan Sholat Shubuh Berjamaah, lalu dia duduk Berdzikir sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan dan diakhiri dengan sholat sunnah lsyraq 2 rakaat, maka ia akan Mendapatkan Pahala Haji dan Umroh. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengatakan, “sempurna, Sempurna, Sempurna (Pahalanya)., hanya butuh tekad kuat dan waktu 1 jam untuk berdiam diri di masjid.

Sementara itu,Kades Bonto Bulaeng H.Sampara Safruddin mengatakan,Kami dari pemerintahan desa mengucapkan banyak terimakasih atas kedatangan bapak Dandim 1410/Btg didesa Bonto Bulaeng dan kegiatan safari shalat subuh bapak Dandim 1410/Btg ini sangat membantu masyarakat serta memberi motivasi bahwa kita sebagaimana seorang muslim harus tetap melaksanakan sholat subuh dan harus paham karena melaksanakan sholat suatu kewajiban kita.

Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus melaksanakan vaksinasi dan setiap warga wajib vaksin untuk mensukseskan program pemerintah,pungkasnya.

Pada kgiatan ini,Dandim 1410/btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto beserta rombongan kembali memberikan sembako kepada warga yang tidak mampu yakni Ibu Sitti. (Irwan Patra)