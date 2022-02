Kalla Toyota Gelar Bazar Tukar Tambah Mobil

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Kalla Toyota kini menggelar gelaran Bazar Trade In terbesar di awal tahun 2022 di Showroom Kalla Toyota Martadinata Palu, Sabtu (12/2/2022).

Pelanggan berkesempatan mendapatkan promo menarik tukar tambah unit Toyota impian dengan subsidi trade in hingga lima juta Fortuner rupiah per-unit. Promo ini tidak berlaku untuk Toyota dan Innova. Kesempatan spesial ini terbatas, segera manfaatkan promo ini selama persediaan masih ada.

Selain menggelar bazar tukar tambah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan launching Toyota New Fortuner. Varian warna Toyota New Fortuner hadir dengan lima warna, diantaranya Super White, Silver Metalik, Dark Gray Mica Metallic, Attitude Black, dan Pahntom Brown Metallic. Toyota New Fortuner hadir dengan kekuatan dan kapasitas mesin yang tangguh.

Jika dilihat dari data, permintaan pasar akan kendaraan segmen SUV Toyota kian meningkat. Toyota New Fortuner masuk dalam segmen SUV Toyota yang merupakan singkatan dari Sport Utility Vehicle. Toyota Fortuner meraih pangsa pasar hingga 43,2% di tahun 2021 lalu.

Ruly Adinatha selaku Kepala Cabang Kalla Toyota cabang Palu mengungkapkan, bahwa bazar trade in ini memberikan kesempatan spesial bagi pelanggan yang ingin menukarkan kendaraan semua merek dan semua tahun. Tim dari Kalla Toyota akan melakukan taksasi unit kendaraan pelanggan dan melakukan penghitungan untuk menukarkannya dengan unit Toyota terbaru.

“Segera manfaatkan kesempatan ini hanya dalam dua hari, yakni hari ini tanggal 12 hingga besok tanggal 13 Februari 2022. Bazar trade in ini digelar serentak di dua titik, yakni di Kalla Toyota cabang Toyota Martadinata, dan Kalla Toyota cabang Juanda, Palu, Sulawesi Tengah. Pelanggan setia Kalla Toyota di Palu, silahkan segera manfaatkan penawaran spesial ini,” ungkap Ruly dalam keterangan resminya.

Bazar tukar tambah ini dilengkapi dengan beragam promo, diantaranya gratis foging dan nitrogen. Diskon poles all body hingga 50%, gratis voucher cuci mobil, dapatkan souvenir menarik, hingga gratis pengecekan dan uji emisi kendaraan. Dapatkan juga promo DP rendah dengan angsuran terjangkau. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan gratis jasa servis dan part hingga 4 tahun dengan membeli unit Toyota baru.

Kesempatan mendapatkan grandprize 1 unit Toyota Agya menanti pelanggan yang melakukan pembelian Toyota selama periode Januari hingga Maret 2022. Pengundian akan digelar dibulan Maret 2022 mendatang. Beli Toyota sekarang, dan raih kesempatan membawa pulang Toyota Agya. (rls)