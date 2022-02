Kalla Toyota Beri Kejutan Awal Tahun 2022 dengan Hadirkan SUV Tangguh All New Fortuner

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Sebagai wujud realisasi dari komitmen Toyota untuk senantiasa menghadirkan ever-better cars, Kalla Toyota hadir memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat terhadap kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) yang terus meningkat. Kalla Toyota mengawali tahun 2022 dengan meluncurkan SUV tangguh, yakni New Fortuner. Fortuner dikenal sebagai SUV Toyota yang tangguh, bertenaga, dan dapat diandalkan. New Fortuner menjadi cikal bakal dari segmen SUV Toyota di Indonesia. Unit ini dihadirkan sebagai High SUV untuk mendukung mobilitas kalangan menengah ke atas yang aktif dan dinamis.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa SUV Toyota menjadi jenis kendaraan yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, kontribusi SUV Toyota terhadap total penjualan Toyota meningkat secara signifikan. Unit SUV yang Kalla Toyota hadirkan senantiasa mendapatkan respon yang baik di masyarakat Indonesia. “Selama satu dekade terakhir, segmen SUV menjadi populer baik di Global juga di Indonesia. Karena itulah selama ini kami terus menghadirkan berbagai jenis lineup SUV di Indonesia dari segmen entry hingga premium. Kami berharap New Fortuner dapat semakin mendukung mobilitas masyarakat Indonesia,” ungkap Suliadin.

New Fortuner Hadir Dengan Mesin Lebih Bertenaga dan Tipe Flagship Baru Sejak generasi kedua diperkenalkan pada tahun 2016, selain berubah total, Toyota memperkuat DNA Fortuner yang tangguh dan dapat diandalkan dengan menghadirkan mesin diesel yang bertenaga dan responsif berkode 2GD 2.393 cc VNT Intercooler. Mesin diesel ini melengkapi mesin bensin bertenaga 2TR-FE 2.694 cc Dual VVT-i yang sudah ada sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Meski telah dibekali dengan pilihan dua mesin yang bertenaga, masih ada pelanggan yang mengharapkan bahwa Fortuner dapat diberikan kepercayaan untuk menggunakan mesin dengan tenaga dan torsi yang lebih besar untuk meningkatkan unsur fun to drive, serta melengkapi eksterior dan interior yang kini sudah sporty berkat sentuhan DNA motorsport TOYOTA GAZOO Racing.

Berkomitmen dalam menjawab kebutuhan ini, Toyota memperkenalkan New Fortuner sebagai ever-better car yang kini dibekali dengan pilihan mesin diesel baru berkode 1GD-FTV 2.755 cc VNT Intercooler yang menghasilkan tenaga lebih besar hingga 203,9 PS pada 3.000 – 4.000 rpm dan torsi 50,9 Kgm pada 1.600 – 2.800 rpm. Sementara mesin 2GD-FTV 2.393 cc 4 silinder VNT Intercooler bertenaga 149,6 PS pada 3.400 rpm dan torsi 40,8 Kgm pada 1.600 – 2.000 rpm masih dimanfaatkan oleh Fortuner tipe lainnya.

Dengan output tenaga yang lebih besar 36% serta torsi lebih tinggi sekitar 25%, mesin 1GD mencatatkan waktu akselerasi 0 – 100 km/h yang lebih cepat yaitu 11,9 detik, sementara mesin 2GD 14 detik. Begitu juga pada saat berakselerasi pada kecepatan 60 – 80 km/h, mesin 1GD mencatatkan waktu lebih capat yaitu hanya 2,8 detik, sementara mesin 2GD 3,7 detik.

“Sejak awal, Fortuner kami kembangkan sebagai 7-seater SUV yang tangguh dan dapat diandalkan. Dibekali dengan DNA ini, Fortuner dapat mendukung segala bentuk aktivitas pelanggan di berbagai kondisi jalanan di Indonesia yang beragam. Seiring waktu, kami terus meningkatkan performa Fortuner dengan menghadirkan mesin-mesin yang bertenaga. Mulai dari mesin bensin 2TR, lalu mesin diesel 2KD yang diteruskan dengan 2GD, hingga kini kami hadirkan pilihan mesin diesel baru yaitu 1GD yang menawarkan tenaga dan torsi yang lebih besar. Kehadiran mesin baru ini diharapkan dapat memberikan pilihan lebih lengkap dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang memprioritaskan aspek performa dari Fortuner,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy.

Toyota juga melengkapi New Fortuner tipe GR Sport dengan sistem penggerak semua roda (4×4) yang memakai mesin diesel 1GD dan dilengkapi dengan fitur Easy 4×4 Switch serta fitur Downhill Assist Control (DAC). Dengan hadirnya tipe flagship dan mesin baru ini, kini New Fortuner memiliki delapan (8) tipe yaitu 2.8 4×4 GR Sport A/T, 2.8 4×2 GR Sport A/T, 2.8 4×2 VRZ A/T, 2.7 4×2 GR Sport A/T, 2.4 4×2 GR Sport A/T, 2.4 4×2 VRZ A/T, 2.4 4×2 G A/T, 2.4 4×2 G M/T.

Sebagai perusahaan mobilitas, Toyota berkomitmen untuk menghadirkan solusi mobilitas yang mudah dan fleksibel sehingga menciptakan peace of mind bagi pelanggan. Salah satunya adalah KINTO yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menggunakan mobil yang diinginkan hanya dengan berlangganan, tanpa perlu memikirkan perawatan kendaraan yang digunakan (hassle-free).

Selain itu, New Fortuner juga ditawarkan bersama paket Toyota Customization Option (TCO) yang mencakup beberapa jenis aksesoris yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dengan jaminan kualitas produk standard Toyota.

Secara total ada sembilan (9) pilihan aksesoris yaitu Engine Hood List Chrome, Outer Mirror Ornament, Side Body Moulding, Rear License Ornament, Rear Bumper Ornament, Cargo Net, Spare Tire Cover, Sporty Floor Mat dan Air Purifier.

Seluruh aksesoris tersebut dapat dipesan saat membeli New Fortuner secara satuan atau paket, di outlet Toyota terdekat dan akan langsung dipasang dengan garansi 3 tahun atau 100.000 km jika diorder bersamaan dengan pemesanan kendaraan baru. New Fortuner juga dilengkapi dengan layanan purna jual yang memberikan kemudahan dalam perawatan kendaraan.

Sehingga, pelanggan tidak perlu lagi memikirkan biaya servis berkala karena secara otomatis akan mendapatkan manfaat Program Gratis Biaya Servis Berkala (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-6 (maksimal 4 tahun/ 50.000 kilometer, mana yang lebih dulu). Benefit program ini dapat dinikmati di seluruh outlet resmi Toyota di Indonesia. (rilis)