Aston Makassar Hadirkan Paket Makan Malam Romantis

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Aston Makassar menawarkan paket makan malam romantis tepat pada tanggal 14 Februari 2022 nantinya. Bertempat di ON20 Hall & Dine, salah satu venue terbaik untuk mengadakan makan malam romantis bersama pasangan atau bersama keluarga.

Hotel bintang 4 yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin ini, menampilkan berbagai menu utama yang dapat dipilih nantinya pada saat makan malam tepat pada tanggal 14 Februari mendatang.

“Menu Utama yang kami sajikan bervariasi, jadi tamu dapat memilih sesuai selera, apakah steaknya ingin terbuat dari ayam atau daging sapi,” ungkap Executive Chef Aston Makassar, Irwan.

Menurutnya, menu yang dipasarkan ini adalah menu spesial yang khusus disajikan pada makan malam romantis tersebut.

Tak hanya itu, pihaknya juga melengkapi makan malam dengan makanan pembuka jenis Salad, Sup dan aneka makanan penutup.

“Kami menyajikan variasi menu makanan penutup yang bisa dinikmati All You Can Eat seperti, variasi pastry, macam-macam buah dengan choux dan juga pudding,” tambahnya.

Food & Beverage Manager, Zubair juga menambahkan bahwa paket yang ditawarkan senilai Rp1.500.000 untuk paket lengkap dengan sajian lengkap.

“Paket tersebut sudah termasuk dengan dekorasi meja yang sudah disiapkan termasuk dengan sajian lagu-lagu romantis dari Home Band dan pastinya dengan pemandangan dari ketinggian ON20 Hall & Dine yang selalu menjadi favorit.” Ungkapnya.

Selain itu, pihak manajemen juga menyebutkan bahwa selama periode bulan Februari, harga kamar yang diberikan mulai dari Rp600.000 tipe kamar Deluxe untuk menginap satu malam. Pihaknya memberikan diskon potongan Rp100.000 jika pemesanan langsung untuk menginap dua malam.

Seluruh penawaran tersebut sudah bisa dipesan dan reservasi dengan langsung menghubungi pihak hotel di nomor 0411 3623 222 atau melalui whatsapp 081141503222. Untuk informasi tambahan dan up to date bisa langsung mengikuti akun resmi di instagram @astonmakassar. (rul