Tutup Tahun 2021, Baznas Salurkan Bedah Rumah Seorang Muallaf Amerika

ENREKANG, UPEKS.co.id — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang melakukan pendistribusian di Dusun Lembong, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang menjelang tutup tahun 2021, Jumat (31/12/2021).

Pendistribusian dimaksud adalah bantuan bedah rumah untuk Ibu Ratna (30) yang bersuamikan pria asal Amerika, Jasem (25). Selama ini, kaluarga Jasem tinggal menumpang di rumah kebun mertuanya, bahkan di rumah yang sempit ini tinggal bersama dua keluarga lainnya.

“Kami hanya menumpang sama rumah orang tua yang ada di kebun, bersama ipar, kami belum punya rumah. Tidak menyangka Baznas datang membawa bantuan secepat ini. Bahkan semua diurus oleh Pak Dusun, Kepala Desa, dan masyarakat setempat,” tutur Ratna.

Kini Ratna sudah memiliki dua putra, Khalid dan Salman, yang pertama umur 2 tahun yang kedua 4 bulan. Selama ini Jasem bekerja sebagai petani jagung.

“Suami saya berkebun, menanam jagung. Siang hari ia menjaga kebun dari gangguan monyet, ketika malam tiba ia menjaga agar tanaman tidak dirusak babi hutan,” tambah Ratna.

Jasem saat ini masih menggunakan paspor dan Itas atau izin tinggal sementara. Masih proses untuk menjadi warganegara Republik Indonesia.

Ketika ditanya, apakah suka dan bahagia tinggal di kampung seperti ini, ia dengan jujur menjawab bahwa dirinya bahagia bersama keluarga dan masyarakat sekitar.

“I’m very happy to stay here with my family, and also people around us love us very much,” jawab Jasem.

Atas alternatif Kepala Desa sebelumnya, Bapak Makin dan Kepala Dusun Lembong dibantu masyarakat setempat, kini tapak rumah milik Jasem sudah disediakan, di tengah perkampungan, bukan lagi di kebun.

Pimpinan Baznas Enrekang, Dr Ilham Kadir yang menyerahkan bantuan kepada Jasem menekankan agar dana bantuan sebesar 10 juta tersebut tidak cukup, hanya sebagai pemantik saja.

“Kami harap agar Pak Dusun dan masyarakat setempat bahu-membahu membantu mendirikan rumah untuk keluarga Jasem, insya Allah dengan semangat gotong royong semua akan mudah,” jelas Ilham Kadir.

Sebagai seorang muallaf, ditambah keluarganya dari kalangan miskin, maka bantuan ini sangat berarti untuk Ibu Ratna sekeluarga, tutup Dosen UNIMEN ini. (Sry)