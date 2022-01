The Body Shop dan Dcrepes MaRI Hadirkan Promo dan Produk Baru

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Di bulan Januari ini, The Body Shop dan Dcrepes memberikan promo menarik bagi pelanggan setia Mal Ratu Indah. The Body Shop menghadirkan produk terbarunya, sedangkan Dcrepes memberikan promo Spesial Kado Tahun Baru 2022. Pelanggan yang ingin menikmati promo dan produk terbaru dari kedua tenant ini, dapat langsung berkunjung ke Mal Ratu Indah.

Uta Gobel selaku Center Manager MaRI mengungkapkan bahwa, Mal Ratu Indah setiap bulannya hadir memberikan promo menarik bagi pelanggan. Tak hanya itu, promo yang dihadirkan juga cukup beragam. Kali ini, tenant The Body Shop dan Dcrepes yang hadir memberikan penawaran menarik.

“Mal Ratu Indah senantiasa hadir memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nantikan promo dari tenant lainnya hanya di Mal Ratu Indah,” ungkapnya.

The Body Shop menghadirkan produk Dry Skin Saviour. Varian ini hadir memberikan nutrisi terbaik untuk kulit kering dengan plant power. Produk terbaru ini hadir dengan New Avocado Range dengan rangkaian body care yang lebih lengkap. Diantaranya Shower Cream, Body Lotion, Body Scrub, dan Hand Balm yang memenuhi nutrisi dan melindungi kondisi kulit yang kering. Segera dapatkan rangkaian Avocado di store The Body Shop di Mal Ratu Indah.

Dcrepes memberikan promo Spesial Kado untuk seluruh pencinta Dcrepes. Segera kunjungi outler Dcrepes di Mal Ratu Indah dan nikmati promo menu favorite dengan harga mulai 20 ribuan rupiah. Prom ini berlaku untuk menu Pepperoni Pizza, Double Choco, Oreo Vanilla Custard, Crispy Chicken BBQ, dan Banana Choco Cheese. Promo berlaku hingga 23 Januari 2022 mendatang di outlet Dcrepes.

MaRI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain ; scan barcode aplikasi peduli lindungi, wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area MaRI. Desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area MaRI. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia MaRI. (rilis)