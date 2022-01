Tenant Beauty & Skincare Hingga House Living Tawarkan Promo dan Diskon

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Ada promo menarik dari tenant Beauty, Skincare, dan House Living di Nipah Mall.

Tenant Relation Nipah, Andi Muhammad Imam mengungkapkan, sejumlah tenant beauty & skincare yang memberikan promo, diantaranya The Body Shop, C&F, Erha, Watsons, Guardian, dan Herborist. Dan tenant House Living diataranya Ace Hardware dan Scandia.

“Ada begitu banyak produk dengan penawaran spesial yang ditawarkan tenant Nipah. Promo ini merupakan agenda bulanan yang senantiasa hadirkan bagi pelanggan setianya. Promo yang ditawarkan cukup beragam, mulai program buy one get one, free konsultasi kecantikan, promo +1000 get 2 item, hingga diskon hingga 50%,” kata Imam.

The Body Shop merupakan brand kecantikan yang menawarkan beragam produk perawatan kulit dan wajah. Hadir dengan konsep ramah lingkungan, The Body Shop senantiasa menghadirkan kampanye recycle reuse reduce guna melindungi bumi.

Sepanjang bulan Januari, The Body Shop Nipah memberikan promo cash back 10% bagi pelanggan yang bertransaksi menggunakan OVO.

Selain itu, ada pula potongan harga khusus bagi pelanggan. Berbagai jenis dan brand parfum menawarkan diskon hingga 50 persen. C&F hadir dengan beragam merek, diantaranya Bulgari, Giorgio Armani, Channel, YSL, dan masih banyak lagi. Selain itu, Herborist juga memberikan promo berupa diskon 50% untuk produk tertentu, dan promo beli 2 gratis satu untuk produk pillihan lainnya.

Erha merupakan salah satu klinik kecantikan yang kini sedang naik daun. Klinik ini memberikan pelayanan maksimal untuk spesialis kulit, dan perawatan kesehatan kulit.

Tak hanya itu, Erha juga menawarkan jasa konsultasi kulit dengan penanganan dari dokter terbaik. Erhan memberikan free konsultasi bagi pelanggan yang melakukan transaksi minimal 400 ribu rupiah. Selain itu, Erha juga menawarkan promo diskon 50% hingga free gift bagi pelanggan setianya.

Watsons merupakan ritel Kesehatan dan kecantikan yang berasal dari Hong Kong. Hingga saat ini, Watsons telah memiliki ratusan cabang yang tersebar di Indonesia.

Kali ini, Watsons Nipah hadir memberikan promo diskon up to 88% melalui program Most Loved Super Cuan of The Year. Selain Watsons, Guardian juga tidak mau ketinggalan memberikan promonya. Hanya dengan menambah 1000 rupiahm pelanggan berkesempatan mendapatkan 2 pieces produk pilihan.

Bagi pelanggan yang sedang mencari produk koper untuk bepergian, ACE Hardware dapat menjadi tujuan yang tepat. Pasalnya, ACE Hardware NIPAH kini menghadirkan promo beli 1 gratis 1 untuk koper seri Cotton Candy.

Di sisi lain, Scandia juga memberikan penawaran spesial. Beragam produk rumah tangga dipatok dengan diskon spesial mulai 15%.

Pegguna aplikasi Mallku kini dapat beralih ke aplikasi Kallafriends. Pelanggan cukup mendownload aplikasi Kallafriends di IOS atau Android, login menggunakan email yang sama dengan aplikasi Mallku.

Poin yang pelanggan telah kumpulkan otomatis akan terkonversi menjadi Kalla Points. Pelanggan berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp 100.000 dalam bentuk Kalla Points jika berbelanja di tenant Nipah. (rls)