Rudi-Cicu Keliling Lorong di Makassar Bagi-bagi Motor, TV dan Mesin Cuci

Makassar,Upeks.co.id— DPW Partai NasDem Sulsel bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Partai NasDem Kota Makassar mengantar hadiah hasil pengundian Gebyar E-KTA NasDem ke rumah-rumah pemenang.

Hadiah tersebut diantar langsung, Wakil Ketua DPW NasDem Sulsel sekaligus adalah Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo bersama Ketua DPD NasDem Kota Makassar, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu.

Diketahui pada pengudian gebyar E-KTA NasDem Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Hotel Claro.

Ada beberapa kader yang mendapatkan hadiah satu diantaranya merupakan peraih hadiah satu unit motor.

Berkumpul di kantor DPD NasDem Makassar, Rombongan yang dipimpin langsung oleh Rudianto Lallo dan Cicu ini mulai mendatangi rumah pemenangan satu persatu.

Pertama mengantarkan hadiah penerima Motor di Jalan Teuku Umar 14 Lr. 03 No. 03 Kecamatan Tallo, kemudian ke Penerima Kulkas di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok FX 7, Tallo.

Berikutnya, mendatangi rumah penerima Televisi di Jalan Teuku Umar Raya No. 40, Tallo, penerima Mesin Cuci, di Jalan Kesempatan Pannampu Tallo.

Selanjutnya, Kader penerima Televisi di Jalan Barukang No. 69 Kodingareng. Mesin Cuci Jalan Tarakan Lr. 180 No. 12A Kecamatan Wajo, dan terakhir penerima Mesin Cuci Jalan Monginsidi PU No. 05 Kecamatan Makassar.

Para kader yang menjadi penerima hadiah tidak henti-hentinya berterima kasih kepada kepada Partai NasDem.

“Terima Kasih Partai NasDem. Terima kasih kk Ketua RMS. Inilah kesyukurannya menjadi kader Partai NasDem,” kata warga penerima motor. (rilis)