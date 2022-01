Public Display Magical New Year Kalla Toyota

MAKASSAR,UPEKS.co.id-– Kalla Toyota kembali menggelar public display dengan bertajuk Magical New Year di Atrium Mal Ratu Indah selama 12-23 Januari 2021.

Aftersales & Customer First General Manager Kalla Toyota, M. Noor Iqbal Yafie mengatakan pada public display kali ini, Kalla Toyota mengusung tema Magical World ala Harry Potter. Berbagai property yang digunakan pun menyerupai suasana asrama Hogwarts.

“Public display bertajuk Magical New Year ini memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menikmati pilihan angsuran mulai Rp2 jutaan, termasuk pada mobil terbaru Toyota All New Avanza dan All New Veloz,” ucap Suliadin.

Selain itu, ada pilihan paket DP 20 persen hingga DP 25 persen untuk berbagai model Toyota. Ada pula benefit tambahan berupa free asuransi 1 tahun, free aksesoris dan kaca film, free compliment Covid-19, free welcome pack serta free biaya service selama empat tahun atau jarak 50.000 km.

Kemudian, adapun hadiah langsung saat melakukan transaksi di lokasi public display berupa voucher e-commerce. Selain itu, masih ada kesempatan memenangkan hadiah khusus bagi pelanggan yang melakukan test drive All New Avanza & All Nev Veloz, yaitu 4 Benelli Panarea, 50 Samsung Galaxy Z Flip dan 308 Nintendo Switch Lite.

Dia menambahkan, pelanggan juga berkesempatan untuk memenangkan grand prize 1 unit Toyota Agya yang diundi dalam event ini.

“Syarat untuk mengikuti undian grand prize Toyota Agya ialah telah melakukan SPK serta Delivery Order (DO) unit Toyota selama periode Oktober 2021 hingga 13 Januari 2022,” pungkasnya.

Sementara itu, Marketing General Manager Kalla Toyota, Suliadin mengatakan sepanjang 2021 Kalla Toyota berhasil memimpin pasar otomotif dengan market share 37,20 persen, mencatat total penjualan 21.022 unit.

“Khusus di Kota Makassar, perolehan market share Kalla Toyota mencapai 37,17 persen. Segmen yang mendominasi penjualan ialah SUV dan MPV mulai dari Rush meraih market share sebesar 57,56 persen, Raize 76,98 persen, Calya 58,82 persen dan Avanza 51,81 persen,” ungkapnya. (Mit)