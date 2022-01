Promo Ngopi Hingga All You Can Eat Dengan Diskon Spesial di NIPAH

MAKASSAR,UPEKS.co.id— NIPAH kembali menghadirkan promo kuliner bagi pelanggan setianya. NIPAH menyediakan beragam tenant yang menyajikan berbagai produk makanan dan minuman. Di bulan Januari ini, NIPAH memberikan promo spesial bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama rekan dan keluarga. Pelanggan yang tertarik dapat langsung berkunjung ke NIPAH.

Andi Muhammad Imam selaku Tenant Relation NIPAH mengungkapkan, ada belasan tenant kuliner yang hadir di NIPAH. Tenant kuliner dapat pelanggan kunjungi dari lantai Lower Ground, Ground Floor, hingga Upper Ground. Produk makanan dan minuman yang dihadirkan juga cukup beragam, mulai dari bubble tea, coffee, snack, ice cream, makanan khas Indonesia, hingga makanan khas beberapa negara juga tersedia di NIPAH.

“Promo tenant kuliner di NIPAH senantiasa hadir setiap bulannya. Promo ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin nongkrong beresama teman maupun makan bersama keluarga. Silahkan datang dan nikmati promonya langsung di NIPAH,” ungkapnya Muhammad Imam.

Excelso memberikan promo paket lunch and dinner hanya 60 ribu rupiah. Promo Excelso berlaku dari hari Senin hingga Jumat. Excelso juga memberikan promo untuk pelanggan yang menggunakan kartu debit maupun kredit. Fore Coffee dengan sajian minuman kopi maupun non kopi hadir memberikan promo daily mulai 15 ribu rupiah. Fore Coffee berkomitmen menyajikan kopi berkualitas premium dengan harga terjangkau.

My Kopi O! memberikan promo menggunakan livin poin dengan diskon hingga 20%. My Kopi O! menawarkan beragam sajian makanan dan minuman khas Indonesia. Pizza Hut menawarkan menu Pizza limo terbaru dengan harga mulai 259 ribu rupiah.

Yoshinoya merupakan tenant yang menawarkan menu gyudon / beef bowl terbesar di Jepang. Yoshinoya memberikan sajian menu yang sederhana dan lezat. Yoshinoya memberikan diskon paket hemat bertiga hanya dengan 50 ribu rupiah. Dan D’Cost menawarkan promo diskon hingga 50% untuk sajian kuliner pilihannya.

Raacha Suki & BBQ juga tak mau ketinggalan memberikan promo menariknya. Raacha memberikan potongan 50 ribu rupiah dengan minimal transaksi 150 ribu rupiah menggunakan debit dan credit card bank BRI.

Tawan yang baru saja dibuka di NIPAH juga menawarkan promo spesialnya. Pelanggan berkesempatan mendapatkan diskon 50 ribu rupiah setiap harinya dengan minimal transaksi 350 ribu rupiah. Coco Puff memberikan promo beli 5 dapat 7 pieces, dan beli 3 dan 4 pieces untuk sajian roti dengan varian fla lezat.

Myoung Ga merupakan restoran yang menyajikan sajian makanan khas Korea. Pelanggan yang ingin menikmati daging sapi BBQ dapat berkunjung ke Myoung Ga, dengan promo khusus makan berempat bayar bertiga untuk sajian all you can eatnya.

NIPAH berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area mal. Desinfeksi rutin juga telah konsisten diterapkan di seluruh area. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia. (rilis)