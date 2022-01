Pegadaian, Wartawan, dan Menabung Emas

Makassar, Upeks.co.id–Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto, bertemu dan bersilaturahmi dengan Ketua PMI Makassar, Dr. H. Syamsu Rizal S.Sos., M.Si. yang akrab disapa Deng Ical, sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, online, se-makassar.

Saat tampil berbicara, Kuswiyoto mengaku kali ini dirinya hadir di Makassar seperti bernostalgia kembali di Kota Daeng.

Pasalnya, Kuswiyoto, sempat menjadi Pemimpin PT. BRI, Wilayah Makassar, tahun 2014-2015. Walau hanya setahun di Makassar, ternyata ada tiga hal yang susah dilupakan Kuswiyoto di kota ini.

“Warganya ramah, pemandangan alam yang luar biasa indah, dan kuliner yang cuma dua rasanya. Enak dan Enak. Mulai coto makassar, balli basa, pallu mara, pallu butung. Ada pisang ljo, pisang epe, dan hidangan ikan lainnya,” kata Kuswiyoto.

Selain itu, Dia juga mengungkapkan harapanya sebagai Dirut Pegadaian, agar media dapat membantu dan bersinergi dengan Pengadaian mengkomunikasikan sejumlah program-program Pegadaian. Dan yang lebih penting Dia juga mengajak wartawan ikut program menabung emas bahkan jadi agen pegadaian. Apa reaksi awak media? ternyata beragam. Ada yang memang sudah ikut menabung, ada yang baru mau, ada juga yang masih pikir-pikir.

Kuswiyoto dalam lawatan di seluruh daerah termasuk Makassar selalu menyempatkan silaturahmi dengan kolega termasuk insan media pers Kota Makassar. Kedatangannya kali ini, turut mendampingi Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Persero Kanwil VI Makassar, Zulfan Adam, Kabag Humas Pegadaian Andi Irfandi, Humas IDI Kota Makassar dr Wachyudi Muchsin SH MKes, dan pejabat lingkup pegadaian.

Kuswiyoto berterima kasih atas support media selama ini. “Saatnya kita saling kolaborasi, kalau jalan sendiri-sendiri akan tertinggal, media merupakan mitra strategis. Bagi PT Pegadaian (Persero)resmi beroperasi pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901,” katanya.

Saat ini, katanya, pegadaian telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore atau App Store.

Lanjut Kuswiyoto Produk-produk Pegadaian juga beraneka ragam pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Sedangkan bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box.

Selain melalui produk dan layanan, Pegadaian juga aktif melaksanakan berbagai program kemitraan dan bina lingkungan. Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pegadaian bertema Pegadaian Bersih-bersih yang meliputi program Bersih Hati, Bersih Lingkungan, dan Bersih Administrasi.

“Salah satu program yang populer adalah program memilah sampah menabung emas bertajuk The Gade Clean and Gold. Dengan program ini masyarakat diajak meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus menabung emas, termasuk mensupport rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia, Palang Merah Indonesia selama pandemik Covid-19,” ujar Kuswiyoto.

Tak heran, dibawah kendali Mr Solution sapaan akrab Kuswiyoto arek Kediri kelahiran 24 Januari 1965 ini, kinerja Pegadaian sangat gemilang, bahkan di tengah empasan krisis akibat pandemi. Berbagai penghargaan pun diraih oleh perusahaan pelat merah ini, baik penghargaan secara institusi maupun penghargaan untuk Kuswiyoto sendiri.

Selama dua tahun terakhir, Kuswiyoto setidaknya menerima sepuluh penghargaan dari berbagai media di

tanah air. Mulai dari The Best CEO 2021, Employee’s Choice dari The Iconomics; The Best CEO BUMN 2020 di ajang Top BUMN Award oleh Bisnis Indonesia; The Best CEO 2021 pada ajang GRC Awards 2021 Business News; hingga The Most Variate Helper Heroes in The Pandemic Era, kategori Pawn Agency dari Warta Ekonomi. Bagi pria yang menempuh pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya ini,

sederet penghargaan itu adalah cambuk semangat dan alat pengingat agar selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang lebih baik

Ketua PMI Makassar, Deng Ical, saat didaulat memberikan testimoni tentang pagadaian mengatakan, dirinya dan PMI sangat selama ini memang sangat terbantu dengan Pegadaian. Deng Ical, memaparkan dua pengalamanya mendapat bantuan dari Pegadaian. Apalagi ditengah pandemi.

Hadir pula Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar, Zulfan Adam. Pada kesempatan tersebut Zulfan juga memaparkan program-program Pengadaian Makassar, salah satunya tentang ajakan kepada masyarakat menabung emas di pegadaian.

Ajang silaturahmi ini digelar di salah satu Rumah Makan di bilangan Boulevard Makassar. Selasa, 4 Desember 2022. (yoko)