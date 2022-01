No Drama No Ribet, Smartfren Hadirkan Unlimited Terbaru

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Selaras dengan kebutuhan generasi masa kini yang selalu keep connected ke internet, maka di awal tahun ini Smartfren mengeluarkan paket Smartfren Unlimited terbaru yang memberi pelanggan bonus double FUP.

Bonus ini diharapkan membuat pelanggan jadi makin nyaman melakukan berbagai kegiatan digital seperti bekerja dan belajar dari jarak jauh, streaming film dan musik sampai bermain games e-sport.

Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren mengatakan, “Smartfren selalu menghadirkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan digital masyarakat.

Mengawali tahun 2022 ini, Smartfren melihat kebutuhan internet masyarakat makin meningkat karena semakin banyak kegiatan yang dilakukan secara digital, baik itu belajar maupun bekerja. Karena itu Smartfren meluncurkan paket Unlimited dengan manfaat double FUP yang pastinya akan memberikan pengalaman koneksi internet untuk menjadi teman terbaik bagi mereka yang ingin internetan jadi no drama no ribet.”

Manfaat double FUP tersebut mulai dari paket Smartfren Unlimited Harian Rp80.000 (1 GB per hari plus bonus double FUP 1 GB per hari) dan Rp100.000. (1,5 GB per hari plus bonus double FUP 1,5 GB per hari). Internetan jadi makin bebas khawatir dan no ribet, karena paket ini berlaku 24 jam, bisa dipakai di semua aplikasi tanpa syarat, dan bisa dipakai dari lokasi mana pun. Bonus double FUP ini bisa didapatkan untuk pembelian paket dalam periode promo mulai yang dimulai dari 12 Januari 2022.

Selain itu pelanggan juga punya banyak pilihan Unlimited Harian lain yang berlaku 24 jam dan bisa dipakai untuk semua aplikasi, yaitu mulai dari Unlimited Harian Rp22.500 yang berlaku 7 hari, Rp40.000 untuk 14 hari dan Unlimited Harian Rp60.000 yang berlaku 28 hari.

Pelanggan juga dapat mengumpulkan SmartPoin setiap kali membeli paket internet. SmartPoin yang didapat bisa ditukar dengan berbagai macam hadiah, mulai dari makanan atau minuman, items dalam game FreeFire atau Mobile Legends, ditukar jadi paket data atau hadiah menarik lainnya.

Bersamaan dengan paket Smartfren Unlimited terbaru, Smartfren juga resmi menggandeng UN1TY sebagai brand ambassador. Dipilihnya UN1TY sebagai brand ambassador karena memiliki semangat yang sama dalam kokreasi dan berkolaborasi, sekaligus menguatkan Smartfren sebagai brand yang membuka peluang industri kreatif. Bersama UN1TY kami ingin menginspirasi lebih banyak orang untuk terus berkarya, serta membuka berbagai peluang baru dengan memanfaatkan internet.

UN1TY adalah grup musik yang beranggotakan 8 orang anak muda yang secara konsisten mengajak anak – anak muda untuk terus berkarya dan menyebarkan semangat positif. Mereka adalah Farhan, Shandy, Gilang, Ricky, Fenly, Fajri, Zweitson, dan Fiki. Pada 2019 silam grup musik ini memulai debut dengan dua single berjudul “Coba Cintaku” dan “Satu”. UN1TY sebelumnya juga pernah berkokreasi bersama Smartfren untuk membuat video musik “Friendzone”yang merupakan original soundtrack film televisi “Dari Jendela SMP”.

Bersama UN1TY, Smartfren akan menyelenggarakan WOW Special Concert dan Fansign Roadshow di 15 titik serta berbagai program yang seru dan menarik yang dirancang khusus untuk mendukung anak-anak muda Indonesia melahirkan karya-karya kreatif yang positif.

“Tidak usah ragu, langsung saja pakai Smartfren Unlimited Harian dengan harga sama dengan bonus double FUP yang bisa bikin internetan makin double fun, double happiness. Dapatkan akses internet Unlimited yang bebas dipakai mengakses aplikasi apapun yang kamu inginkan. No drama, no ribet !” tutup Djoko Tata Ibrahim. (rilis)