Nenilai Dipercaya Jadi Penyelenggara V20 Summit 2022 di Indonesia

MAKASSAR,UPEKS.co.id— V20 Summit pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang bagaimana nilai dapat memperkuat kebijakan publik. V20 merupakan komunitas global yang terdiri dari para pakar dan praktisi dengan perhatian pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, guna memberikan masukan pada Group of Twenty (G20) untuk memperkuat penyusunan kebijakan multilateral.

Sebelumnya V20 telah sukses digelar di Saudi Arabia pada tahun 2020 dan di Italia tahun 2021. Pada tahun ketiga penyelenggaraannya, V20 2022 akan diadakan pada 20-21 Oktober 2022 di Bali, dan telah mempercayai Nenilai sebagai penyelenggara.

Nenilai sendiri merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai dan digagas oleh Dayalima Abisatya bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI, Indika Energy, Pantarei Communications dan Stoik Trisula.

Pada tanggal 2 Juli – 31 Desember 2020, Nenilai telah melakukan sebuah Survei Nilai Nasional kepada 50.542 responden yang berusia minimum 15 tahun, dari seluruh Indonesia. Survei dariing ini dilakukan sebagai proses identifikasi atas nilai-nilai hidup yang dianggap penting secara individual maupun bersama secara bersama.

Karena keberhasilan pelaksanaan Survei Nenilai, V20 mempercayai Nenilai menjadi Komite Penyelenggara V20 2022 di Indonesia, bertempat di Bali pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2022. Serah terima dari V20 Italia telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2021 pada acara V20 2021 Summit di Roma.

“Merupakan suatu kehormatan besar bagi Nenilai untuk berbagi secara global bagaimana masyarakat Indonesia lintas generasi memegang teguh nilai-nilai seperti Gotong Royong, dan keberagaman/kebhinekaan.

Sebagai tuan rumah, Nenilai berharap dapat memperluas keterlibatan (engagement) dan menghadirkan contoh nyata penerapan nilai-nilai untuk transformasi Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, dan memainkan peran penting dalam kontribusi global,” terang Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri BAPPENAS Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam keterangannya secara daring, Selasa (25/1/2022).

Sementara Mandeep Rai, selaku V20 Founding Group menjelaskan, awal pembentukannya, V20 bertujuan untuk memajukan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap kebijakan publik, yang berpusat pada peningkatan nilai-nilai individu sebagai sarana untuk menemukan solusi baru untuk masalah paling mendesak di zaman kekinian.

V20, kata dia, bertekad menunjukkan bagaimana nilai memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan G20 dan mewujudkan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa dengan meningkatkan kesadaran akan peran sistemik nilai, mengapa dan bagaimana nilai muncul dari proses, institusi, dan struktur, kami dapat secara substansial meningkatkan koherensi, efektivitas, dan umur panjang terhadap sebuah kebijakan,” jelasnya.

Ghazi Binzagr, V20 Founding Group menambahkan, pada V20 2022 yang mengusung tema ‘Values at the Center’, ia berharap dapat memperdalam pemahaman nilai-nilai dalam kebijakan publik dengan solusi kebijakan berbasis data, dan berfokus pada manusia untuk berkontribusi mengatasi tantangan global yang harapannya sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu recover together, recover stronger.

Adapun pagelaran V20 tahun ini akan menggunakan pendekatan model Sustainability Compass dari Compass Education, yaitu keseimbangan sudut pandang arah kompas: alam, ekonomi, kesehatan jiwa raga dan kesejahteraan, dan masyarakat.

“V20 juga akan mengusulkan satu set nilai untuk komunitas G20, berdasarkan tema dan prioritas strategis G20 2022, deklarasi G20 5 tahun terakhir, serta pemahaman umum atas pertumbuhan kedewasaan bangsa-bangsa dalam lingkup G20,” terang Prof Makarim Wibisono, V20 2022 Co-Sherpa.

Selain itu, V20 2022 Summit juga akan menampilkan acara budaya dalam mempermudah penyebaran pesan-pesan utama serta menangkap umpan balik langsung dari keterlibatan publik.

Sebebelum V20 2022 Summit di bulan Oktober, akan diadakan serangkaian kegiatan virtual seperti Film Week yang akan diadakan pada bulan Mei, dan Performing Arts Week pada bulan Agustus. Kedua acara juga akan memiliki webinar yang menampilkan bisnis dan lembaga-lembaga lain yang beroperasi dengan basis nilai, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara G20 lainnya.

V20 2022 Advisory Board sekaligus Ketua Umum KADIN Indonesia, M Arsjad Rasjid mengatakan, nilai dasar Pancasila bisa diperkenalkan Indonesia ke tataran internasional lewat V20. Dalam menghadapi pandemi, dunia tidak bisa terbelah tapi seharusnya bersatu, saling membantu dan berkolaborasi. (eky)