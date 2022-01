LOKALATE Dukung Anak Muda Bangun Ekonomi Kreatif di Indonesia Timur

LOKALATE Ngopinspirasi Summit 2022

13-14 Januari 2022

Makassar, Upeks.co.id–Mengawali tahun 2022, LOKALATE, mengadakan LOKALATE Ngopinspirasi Summit 2022, sebuah rangkaian Festival Kampus Indonesia Timur dan terdiri dari berbagai sesi pelatihan dan talkshow virtual, ditujukan untuk menginspirasi anak-anak muda Indonesia, khususnya anak muda di wilayah Indonesia Timur untuk berani bermimpi besar dan mengembangkan potensi diri terbaik mereka untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia Timur.

Mengangkat tema “Unleashing Youth Potential in Eastern Indonesia”, Lokalate Summit diadakan dua hari, tepatnya tanggal 13-14 Januari 2021 dan diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan komunitas di Indonesia Timur serta berbagai wilayah Indonesia lainnya.

Bekerja sama dengan berbagai kampus dan komunitas dari Indonesia Timur, hari pertama LOKALATE Ngopinspirasi Summit mengangkat topik ‘Career Introduction for Youth in Eastern Indonesia’, menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dian Mariani (Human Resource Manager Nutrifood), Nina Agustriana (Head of Division Area Marketing Nutrifood), serta Isach Samuel Kbarek, putra asli Papua berprestasi, penerima beasiswa LPDP dan menempuh studi S2 di Marshall University Amerika Serikat serta peraih penghargaan The Most Inspiring Movement The New L-Men of the Year 2021.

Para peserta juga berkesempatan mendapatan tips mendaftar dan mendapatkan beasiswa untuk menempuh kampus di luar negeri, serta sesi pelatihan career coaching oleh tim Nutrifood dan IKIGAI Consulting yang mencakup teknik penulisan CV, wawancara, dan lainnya.

Pada hari kedua, LOKALATE Ngopinspirasi Summit 2022 membahas “The Future of Youth in Eastern Indonesia” yang dibawakan langsung oleh Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI) dan Mardi Wu (CEO Nutrifood), serta dimoderatori oleh Okky Alparessi, Pemenang The New L-Men of The Year 2021.

Sesi hari kedua ini menekankan besarnya potensi ekonomi kreatif di Indonesia Timur dan peran anak muda dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif.

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI mengatakan, “Indonesia memiliki potensi industri kreatif yang luar biasa, termasuk di Indonesia Timur.

Di tingkat dunia, kontribusi industri ekonomi kreatif Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di posisi tiga besar, setelah Amerika Serikat dengan industri Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Popnya.

Ekonomi kreatif di Indonesia berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, di mana 41,5% berasal dari sektor kuliner, 17,5% dari sektor fashion, dan 15% dari kriya (kerajinan tangan).”

“Saya mengajak kita semua untuk bangkit dari tantangan di masa pandemi ini, termasuk bagi teman-teman di Indonesia Timur, karena Indonesia Timur punya peluang yang luar biasa untuk sektor ekonomi kreatif. Pemerintah ingin mendorong pelaku-pelaku kreatif untuk melakukan strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya optimis, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kolaborasi dari berbagai sektor, termasuk brand seperti Nutrifood dan LOKALATE, bersama-sama kita dukung kebangkitan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Indonesia. Mari kita Gercep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama), dan Gaspol (Garap Semua Potensi Online),” tambah Sandiaga Uno.

Mardi Wu, CEO Nutrifood mengatakan, “Saya percaya anak-anak muda di Indonesia Timur adalah generasi yang kreatif dengan potensi kepemimpinan yang besar. Kreativitas dan jiwa kepemimpinan ini perlu dilatih sejak muda apabila ingin mengembangkan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing, baik dari potensi alam, budaya, kuliner, maupun sejarahnya yang kaya.

Melalui acara LOKALATE Ngopinspirasi Summit 2022, kami berharap semakin banyak anak muda di Indonesia Timur yang terinspirasi untuk berani bermimpi besar, percaya diri, dan mendapatkan tools yang tepat untuk meningkatkan kompetensi diri mereka sebagai calon pemimpin masa depan, baik sebagai entrepreneur maupun professional, hingga akhirnya dapat melahirkan berbagai inovasi yang dapat menjawab tantangan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ekonomi kreatif.”

Bertepatan dengan LOKALATE Ngopinspirasi Summit 2022 hari ini, LOKALATE juga meluncurkan LOKALATE Kopi Pisang Bakar Epe. Sebagai mitra strategis co-branding Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI selama bertahun-tahun, LOKALATE yang merupakan brand kopi kekinian asli Indonesia selalu berinovasi menghasilkan berbagai varian kopi yang unik dan nikmat dengan cita rasa lokal, salah satunya dengan diluncurkannya LOKALATE Kopi Pisang Bakar Epe.

Jesaya Christian, Brand Manager LOKALATE mengatakan, “Hadirnya varian baru LOKALATE Kopi Pisang Bakar Epe yang terinspirasi dari jajanan khas Makassar ini merupakan wujud komitmen LOKALATE dalam memperkenalkan rasa lokal khas Indonesia. Selain terbuat dari biji kopi pilihan dari Indonesia, LOKALATE Kopi Pisang Bakar Epe juga lebih rendah gula dan tinggi vitamin A, cocok untuk menemani para Sobat Melek dalam beraktivitas sehari-hari.”(rls)