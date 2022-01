Kalla Toyota Hadirkan Promo Angsuran Rp2 Juta dan Undi Grand Prize 1 Unit Toyota Agya di MaRI

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kalla Toyota kembali menggelar public display di Atrium Mal Ratu Indah selama 12-23 Januari 2021.

Event ini menghadirkan lebih banyak keuntungan untuk memudahkan pelanggan memiliki Toyota impiannya di awal tahun, salah satunya dengan cicilan yang super ringan yang disertai beragam benefit dan hadiah langsung. Pelanggan pun berkesempatan memenangkan grand prize 1 unit Toyota Agya.

Program yang dihadirkan Kalla Toyota selama public display bertajuk Magical New Year ini memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menikmati pilihan angsuran mulai Rp2 jutaan, termasuk pada mobil terbaru Toyota All New Avanza dan All New Veloz. Kemudian, ada pula pilihan paket DP 20% hingga DP25% untuk berbagai model Toyota. Ada pula benefit tambahan berupa free asuransi 1 tahun, free aksesoris dan kaca film, free compliment Covid-19, free welcome pack serta free biaya serviceselama empat tahun atau jarak 50.000 km.

“Banyak penawaran spesial yang menanti pelanggan dalam public display kali ini. Selain kemudahan membawa pulang unit Toyota, pelanggan juga bakal mendapatkan hadiah langsung dan beragam benefit lainnya. Kemudian, raih pula kesempatan untuk memenangkan grand prize 1 unit Toyota Agya yang diundi dalam event ini. Untuk itu, jangan lewatkan kesempatan terbaik ini dan segera lakukan transaksi di lokasi pameran,” ungkap Suliadin, Marketing General Manager Kalla Toyota.

Adapun hadiah langsung saat melakukan transaksi di lokasi public display berupa voucher e-commerce. Selain itu, masih ada kesempatan memenangkan hadiah khusus bagi pelanggan yang melakukan test drive All New Avanza & All Nev Veloz, yaitu 4 Benelli Panarea, 50 Samsung Galaxy Z Flip dan 308 Nintendo Switch Lite.

Pada public display kali ini, Kalla Toyota mengusung tema magical world ala Harry Potter. Berbagai property yang digunakan pun menyerupai suasana asrama Hogwarts. Di lokasi pameran, pelanggan juga dapat memanfaatkan event untuk melakukan trade in atau tukar tambah dengan keuntungan berupa subsidi hingga Rp5 juta. Pada layanan purnajualnya, Kalla Toyota menghadirkan free fogging serta free check up untuk 100 customer pertama.

Kemudian, syarat untuk mengikuti undian grand prize Toyota Agya ialah telah melakukan SPK serta Delivery Order (DO) unit Toyota selama periode Oktober 2021 hingga 13 Januari 2022 yang ditutup pada pukul 11.00 WITA. Pemenang akan diumumkan dalam Customer Gathering Online ke-82 Kalla Toyota yang kali ini menghadirkan Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota dan M. Noor Iqbal Yafie selaku Aftersales & Customer First General Manager Kalla Toyota, Kamis (13/1/2021). Pada edisi spesial ini, pelanggan juga bakal ngobrol santai bareng influencer & content creator ternama Kota Makassar, Tumming & Abu.

Selain Toyota Agya, Kalla Toyota juga menghadirkan grand prize lainnya, yaitu 1 unit motor Benelli Panarea. Tak hanya itu, weekly lucky draw juga siap diundi dalam Customer Gathering Online, mulai dari smartwatch, smartphone, smartband, sepeda lipat dan e-voucher.

Masyarakat dan pelanggan setia Kalla Toyota mendaftarkan diri pada laman http://bit.ly/getol82 untuk mengikuti edisi spesial pengundian grand prize ini. Selain via Zoom, talkshow Customer Gathering Online Kalla Toyota ke-82 juga disiarkan secara langsung di akun Youtube Kalla Toyota.

“Selama 2021, Kalla Toyota berhasil memimpin pasar otomotif di Sulawesi Selatan dengan meraih market share 35,98%. Kemudian, khusus di Kota Makassar, perolehan market share Kalla Toyota mencapai 37,17%. Segmen yang mendominasi penjualan ialah SUV dan MPV dengan model-model andalan Toyota, mulai dari Rush, Raize, Calya dan Avanza,” sebut Anyka Susanto, West Region General Manager Kalla Toyota.

Kalla Toyota juga senantiasa hadir dengan program purnajual terbaiknya. Selama Januari 2022, program servis bertajuk “Magical Service New Year” yang memberikan keuntungan kepada pelanggan bisa hemat biaya servis hingga 20% yang disertai benefit tambahan, seperti gratis oli hingga 2 liter dan gratis lainnya.

“Program ini memberikan paket servis menarik, yaitu servis berkala 6 bulan dan berbagai tambahan penggantian part. Adapun biaya ganti brake pad mulai dari Rp558 ribu, servis berkala dengan tambahan ganti aki mulai dari Rp658 ribu, servis berkala dengan tambahan ganti absorber mulai dari Rp589 ribu, servis berkala dengan spooring & balancing mulai dari Rp249 ribu serta servis berkala dengan tambahan ganti wiper mulai dari Rp223 ribu,” ungkap M. Noor Iqbal Yafie selaku Aftersales & Customer First General Manager Kalla Toyota.

Kalla Toyota memiliki aplikasi berbasis digital bernama K-Tos sebagai optimalisasi layanan purnajualnya. Dengan tagline ‘Kemudahan Dalam Genggaman’, aplikasi ini memiliki tiga layanan utama, yaitu layananbooking service, layanan order part, dan layanan live chat di WhatsApp Kalla Toyota. (rilis)