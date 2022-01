Danyon C Siap Dukung Kapolda Sulsel Gelorakan Vaksinasi Anak di Bone

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Drs Nana Sudjana melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bone, Rabu (26/1/22).

Kunjungan kerja orang nomor Polda Sulsel beserta rombongan ini, untuk meninjau langsung dan mencanangkan kegiatan vaksinasi massal untuk anak usia 6-11 tahun yang digelar di komplek lapangan Merdeka Kota Watampone Kabupaten Bone.

Saat meninjau langsung kegiatan vaksinasi massal, Kapolda Sulsel mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mensukseskan program vaksinasi demi percepatan penanganan Covid 19.

“Alhamdulillah saat ini capaian vaksinasi untuk propinsi Sulsel telah mencapai angka 76,6 persen, dan kita semua berharap akhir Februari nanti dapat mencapai angka 100 persen untuk vaksin pertama dan di akhir Maret untuk vaksin kedua, ” jelas Nana Sudjana.

Menurutnya, akselerasi atau percepatan vaksinasi ini harus terus digelorakan bersama dan saat ini teruskan dengan pemberian vaksinasi kepada anak usia 6-11 tahun agar penyebaran Covid-19 dapat dicegah bersama.

Komandan Batalyon (Danyon ) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan juga hadir dalam kegiatan vaksinasi massal mendampingi Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Heru Novianto.

Danyon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan mengatakan, Brimob Batalyon C Pelopor siap mendukung kebijakan Kapolda dan pemerintah dalam hal percepatan vaksinasi.

“Dalam rangka percepatan vaksinasi tentunya kami (Batalyon C Pelopor) akan all out mendukung program tersebut dengan terus melakukan berbagai upaya agar masyarakat berminat mengikuti vaksinasi Covid-19, ” kata Ichsan.

Diantaranya beber Ichsan, sosialisasi lewat medsos , mendatangi langsung rumah warga dan menjemput langsung warga yang tidak memiliki kendaraan untuk datang ke lokasi vaksin.

“Kedepannya, karena saat ini telah dimulai vaksinasi anak usia 6-11 tahun, kami akan menggenjot lagi percepatan vaksinasi mulai dari anak-anak anggota dan keluarga terdekat agar harapan Kapolda Sulsel dapat segera terealisasi,” beber Nur Ichsan. (Jay)