Bersama SPOTV, IndiHome Hadirkan Tayangan Olahraga Terbaik Dunia

Makassar,Upeks.co.id— IndiHome, layanan fixed broadband unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus berupaya menghadirkan tayangan hiburan berkualitas di TV Interaktifnya.

Kali ini, IndiHome menjalin kerja sama dengan SPOTV, penyedia tayangan olahraga terkemuka milik Eclat Media Group asal Korea Selatan. Melalui kerja sama ini, IndiHome dan SPOTV resmi menghadirkan beragam tayangan olahraga terbaik dunia di IndiHome TV mulai 10 Januari 2022

E. Kurniawan selaku Vice President Marketing Management Telkom menyambut positif kerja sama IndiHome dengan SPOTV.

“Kami menyambut baik adanya kerja sama dengan SPOTV. Sinergi ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan tayangan yang berkualitas dan inspiratif untuk para pelanggan serta memperkuat IndiHome TV sebagai window of entertainment terlengkap di Indonesia,” jelas Kurniawan.

SPOTV telah menjadi penyedia tayangan olahraga nomor satu di Korea dan terus memperluas bisnisnya di berbagai negara Asia seperti Malaysia, Singapore, Thailand, Filipina, Macau, Mongolia termasuk Indonesia yang diawali dengan kerja samanya bersama IndiHome.

Dengan adanya SPOTV di IndiHome TV, para pelanggan dapat menikmati tayangan olahraga terbaik dunia, di antaranya MotoGP, BWF Major Events dan World Tour, World Superbike, Wimbledon Championship, US Open Tournament, The Open Championships Golf Tournament, The Senior Open, AIG Women’s Open, hingga V. League Japan Tournament.

Spesial di bulan Januari tahun 2022 ini, para pelanggan dapat menikmati 26 turnamen HSBC BWF World Tour Super 500: Yonex Sunrise India Open Tournament pada tanggal 14 hingga 16 Januari 2022melalui SPOTV di IndiHome TV.

Selain itu, pelanggan IndiHome dapat menikmati beragam tayangan olahraga terbaik lainnya melalui UseeTV GO di mana saja dan kapan saja, hanya dengan login menggunakan akun myIndiHome. Bagi pelanggan yang belum memiliki akun myIndiHome, dapat registrasi dengan mengunduh aplikasi myIndiHome melalui Google Play untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS.

Hingga saat ini, IndiHome TV telah dilengkapi 233 channel dengan 21 minipack channel TV dan 10 layanan video streaming over-the-top yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pelanggan.

Sebagai market leader pay TV berbasis teknologi IPTV di Indonesia, IndiHome TV berkomitmen menjadi window of entertainment terlengkap dengan hiburan digital kelas dunia demi memberikan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan, sekaligus menginspirasi dan memotivasi masyarakat Indonesia. (Mimi)