363 Calon Prajurit TNI AL Panda Lantamal VI Jalani Tes Samapta Jasmani

Makassar,Upeks.co.id— Pangkalan Utama TNI AL VI (Lantamal VI Makassar) menyeleksi Calon bintara (caba) dan Calon tamtama (Cata) prajurit karir TNI AL gelombang I tahun 2022 dalam tes samapta yang digelar di lapangan apel Arafuru Mako Lantamal VI , Senin (24/01/2022).

Ada 363 peserta berasal dari Panitia Daerah (Panda) Lantamal VI Makassar terdiri dari Bintara 165 calon prajurit bintara pria dan 64 calon bintara wanita serta 154 calon prajurit tamtama TNI AL harus menunjukkan kualitas terbaik dan memenuhi syarat untuk dapat bersaing nantinya di seleksi tingkat pusat.

Dalam pelaksanaan test Samapta Jasmani tersebut di awasi langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Laksamana Pertama TNI Dr. Benny Sukandari, S.E., M.M., CHRMP didampingi Asisten Personel (Aspers) Danlantamal VI Kolonel Marinir Hendy Dwi Bayu Ardiyanto.

Danlantamal VI mengatakan sesuai instruksi pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, Lantamal VI dalam proses seleksi calon prajurit TNI AL harus dapat merekrut sumber daya manusia (SDM) TNI AL yang unggul.

Untuk itu Panda Lantamal VI mengelar test samapta , materi test meliputi baterai A lari 12 menit, dilanjutkan baterai B sit up, push up, pull up, dan shuttle run, serta tes ketangkasan renang dikolam renang Tirto Sagoro Lantamal VI dan pengecekan postur tubuh , ujar Danlantamal VI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Marsono, S.A.P, Para Asisten Danlantamal VI serta Kadisminpers Lantamal VI

Para Caba dan Cata PK TNI AL Panda Lantamal VI Makassar yang lolos seleksi samapta selanjutnya mereka akan berjuang kembali melewati beberapa tahapan tes berikutnya sampai dengan Test pantukhir Daerah hingga test Pantukhir Pusat. (rilis)