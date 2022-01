Dalton Hotel Dongkrak Okupansi dengan Promo Barong Stay

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Dalam rangka menyambut tahun baru Imlek 2022, Dalton Hotel Malassar menawarkan berbagai promo spesial mulai dari kamar sampai food dan beverage.

Salah satu unit Phinisi Hospitality Indonesia group ini bertempat di Jl Perintis Kemerdekaan KM 16 No. 2 Makassar. Para tamu akan dimanjakan dengan suguhan promo Lunar New Year set menu dan promo kamar Barong Stay.

Marcom Dalton Hotel Makassar, Riky mengatakan, promo ini kami buat turut serta menyambut tahun baru Imlek 2022, juga karena melihat permintaan para tamu. Promo ini selain benefit yang all in one juga harga yang sangat terjangkau.

“Promo Lunar New Year set menu ini dibandrol dengan harga Rp110.000 per pax dengan pilihan menu mulai dari salad udang dan buah sunkist sampai es tahu longan. Di setiap set menu ada 10 menu pilihan special dari chef andalan kami, dengan minimum pemesanan dua pax promo ini berlaku mulai dari 31 januari hingga 15 Februari 2022,”ungkap Riky sapaan akrabnya.

Sedangkan untuk promo Barong Stay sendiri dibandrol dengan harga Rp449.000 per malam, tamu dapat menikmati superior room termasuk sarapan dan fasilitas kolam renang masing masing untuk dua pax. Berlaku mulai dari 1 hingga 28 februari 2022.

“Dengan adanya promo Barong Stay ini kami berharap dapat mendongkrak okupansi sekitar 17 persen di perayaan tahun baru Imlek kali ini,” tambah Riky. (Mit)