Usai Misi Kemanusiaan di Selayar, 1 SSK Brimob Bone Kembali di Markas

BONE,UPEKS.co.id— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan masa tanggap darurat pasca gempa bumi hingga berkahir hingga tanggal 27 Desember 2021.

Dengan berakhirnya masa tanggap darurat tersebut, 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) personel Batalyon C Pelopor kembali ke Markas setelah menjalankan misi kemanusiaan mempercepat pemulihan situasi pasca gempa bumi di Kab Kepulauan Selayar.

Hal ini ditandai dengan digelarnya apel penyambutan pasukan di Lapangan Mako Yon C Pelopor yang dipimpin oleh Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, serta dihadiri oleh seluruh personel Yon C Pelopor, Rabu (29/11/21).

Dalam arahannya, Danyon C menyampaikan selamat datang dan penghargaan yang setinggi tingginya atas dedikasi para personel dalam mengemban tugas misi kemanusiaan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Atas nama satuan, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras rekan-rekan selama di Selayar, semoga bernilai Ibadah di sisi Allah SWT,” ucap Kompol Nur Ichsan.

Danyon Ichsan mengatakan, selama 10 hari di Kepulauan Selayar personel Yon C Pelopor melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan.

Diantaranya pembersihan fasilitas umum yang terdampak gempa, pembongkaran atau pembersihan reruntuhan rumah warga yang rusak dan penyaluran bantuan serta menyiapkan makanan siap saji dari dapur lapangan.

” Selain itu personel Yon C Pelopor juga melaksanakan trauma healing kepada anak anak korban gempa untuk membangkitkan semangat dan moril akibat musibah gempa,” terang komandan yang beken dengan sebutan Danyon “Tindizz” ini. (Jay)