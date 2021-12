PCX Stream Concert, Asmo Sulsel Gelar Konser di Atas Awan

Toraja, Upeks.co.id – Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon menggelar PCX Stream Concert pada Sabtu, 25 Desember 2021 di Instagram serta Facebook @HondaJagoanku. Stream concert bertajuk “PCX From The Sky” akan memadukan alunan musik dari musisi lokal Sulawesi dengan keindahan wisata Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yaitu Lolai serta Buntu Burake yang akan bersanding dengan skutik premium dan berkelas Honda PCX160.

Gelaran ini akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Musisi Natinson dan Loe Joe. Turut hadir host kondang Gadisivena yang akan memandu jalannya acara. Selain itu, Bro and Sist penonton PCX stream concert juga akan berkesempatan mendapatkan beragam hadiah seperti Helm Exclusive Honda, voucher belanja, serta banyak hadiah lainnya.

Manager Marketing Astra Motor Sulsel Gangga Nanda Adi mengatakan, Astra Motor senantiasa menghadirkan beragam inovasi untuk memberikan hiburan kepada para pecinta sepeda motor Honda. Kali ini, kita akan ajak Bro and Sist untuk menikmati sensasi gelaran musik dengan balutan tempat konser yang berbeda dari biasanya. Semoga persembahan dari kami, dapat memberi hiburan untuk masyarakat khsusnya di moment Natal dan menyambut Tahun baru 2022.

“Stream concert ini adalah komitment kami untuk memberikan nilai tambah bagi pecinta sepeda motor Honda dengan beragam gelaran acara. Di PCX Sound From The Sky, kita coba padukan keunggulan wisata Toraja dengan alunan musik dari musisi lokal. Jadi kita kasih konsep yang beda dari konser biasanya. Moment ini juga sebagai wujud dukungan Honda untuk turut mempromosikan wisata asli Sulawesi dan talenta dari musisi lokal. Nantinya penonton juga dapat melihat keunggulan produk skutik premium Honda PCX160, skutik premium yang membuat pengendaranya #LebihBerkelas di jalanan. Jadi, buat Bro and Sist yang masih bingung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, yuk nonton PCX Sound From The Sky”, ujar Gangga.

Sebelumnya, Astra Motor Sulsel telah menggelar PCX Stream Concert dengan beragam tema dan kemasan berbeda untuk menemani pecinta sepeda motor Honda saat masa PPKM beberapa waktu lalu. Edisi pertama PCX Stream Concert digelar di Rooftop Nipah Mall dengan tajuk PCS Sound From The Roof, lalu edisi kedua bertajuk PCX Sound from The Pinisi yang digelar di atas keindahan Kapal tradisional asli Sulawesi.(rls)