Koleksi Terbaru Olivia Burton, Lucky Bee Mini Tank Collection Kini Hadir di Indonesia

MAKASSAR,UPEKS.co.id— PT Kami Gawi Berjaya, distributor resmi Olivia Burton kembali menyuguhkan koleksi terbaru Olivia Burton, Lucky Bee Mini Tank Collection bagi penggemar brand dan jam tangan di Indonesia.

Koleksi terbaru ini hadir menyusul keberhasilan peluncuran Mini Tank Collection pertama yang pernah dikenakan oleh artis cantik Korea, Kim Hye Yoon pada Maret 2021 silam.

Kini, Olivia Burton merilis koleksi terbaru Mini Tank Collection dengan tampilan gold mesh dan rose gold bracelet yang makin mempercantik penampilan melalui pergelangan tangan.

Koleksi Lucky Bee Mini Tank Collection berbentuk mungil, menampilkan kesan vintage, dan Indah dipandang. Lucky Bee Mini Tank Collection dirancang untuk mereka yang menyukai gaya yang halus (delicate style).

Didukung oleh komponen dial dilapisi mutiara (mother of pearl) yang menawarkan sisi mewah dan kontemporer. Dibalut dengan strap yang terbuat dari bracelet emas mawar (rose gold-plated). Menambah kesan sempurna dengan padu padan Olivia Burton Bracelet and Bangle untuk tampilan yang memukau.

Yuki Meliana, Brand Manager Olivia Burton Indonesia, Yuki Meliana mengatakan pihaknya sangat excited dengan peluncuran model terbaru dari Lucky Bee Mini Tank collection.

“Dengan dua pilihan strap, gold mesh dan rose gold bracelet ditambah dengan dial yang dilapisi mother of pearl, semakin menambah sisi mewah di pergelangan tangan Anda. Hadirnya koleksi terbaru sebagai kelanjutan Mini Tank Collection pertama menunjukkan animo penggemar yang luar biasa pada brand Olivia Burton sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Lanjut dia, jika menjelang memasuki penghujung Tahun, Natal dan Tahun baru, merencanakan momen kebersamaan bersama keluarga, sahabat dan orang tersayang adalah pilihan yang tepat di tengah pandemi. Sembari merencanakan momen tahunan bersama orang tercinta.

“Lucky Bee Mini Tank Collection adalah pilihan yang tepat sebagai hadiah untuk orang tercinta atau reward bagi diri sendiri atas pencapaian setahun terakhir” Tambah, Yuki Meliana

Ia menjelaskan, dua koleksi terbaru Lucky Bee Mini Tank Collection memiliki perbedaan material, bentuk, dan warna. Lucky Bee Mini Dial Rose Gold Bracelet tersusun dari material stainless steel dengan warna emas mawar pada bagian bracelet dan case dengan diameter berukuran 16.5 x 19 mm.

Tambah dia, dipercantik mother of pearl berwarna putih pada bagian dengan dial yang semakin memperkaya penampilan. Ditunjang dengan kemampuan daya tahan air hingga 3 bar atau 30 meter,” sebutnya.

“Serupa namun mengandung keunikan sendiri. Lucky Bee Mini Dial Gold Mesh terbuat dari material stainless steel dan tampil dengan warna kuning keemasan pada bagian mesh strap dan case berukuran 16.5 x 19 mm. Berlapis mother of pearl berwarna putih pada bagian dengan dial yang semakin mempercantik penampilan. Dan memiliki daya tahan air hingga 3 bar atau 30 meter,” imbuhnya.

Dua koleksi Lucky Bee Dial Rose Gold Bracelet dan Gold Mesh masing-masing dibandrol di harga Rp. 2.280.000. Tersedia secara offline di Olivia Burton stores maupun di THE WATCH CO Stores. Dan secara online di www.thewatch.codan saluran official shop di Tokopedia, Shopee, dan Zalora. (Mimi)