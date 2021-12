Bank Sulselbar-Grab Hadirkan Layanan Grab for Business

Makassar, Upeks.co.id – Grab, aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara, bersama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Kerjasama Produk dan Jasa Layanan dari Grab, serta layanan Grab for Business untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan kebutuhan harian Bank Sulselbar.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Director of East Indonesia, Grab Indonesia, Halim Wijaya dan Direktur Operasional dan IT Bank Sulselbar, Irmayanti Sulthan di The Rinra Hotel, Makassar.

Director of East Indonesia, Grab Indonesia, Halim Wijaya mengatakan, sejalan dengan misi GrabForGood, kolaborasi bersama Bank Sulselbar merupakan bentuk komitmen Grab untuk terus memenuhi kebutuhan harian masyarakat, guna menjaga efisiensi dan produktivitas karyawan selama masa pandemi.

“Grab sangat senang dan bangga dapat ikut serta dalam membangun ekonomi digital di daerah dengan bekerja sama dengan Bank Daerah kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi ini, kami juga bekerja sama menghadirkan pelatihan digitalisasi dan promosi usaha untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bertransformasi ke ranah digital,” pungkasnya.

Para karyawan Bank Sulselbar dapat memanfaatkan layanan portal Grab for Business yang diakses melalui aplikasi Grab atau portal Grab for Business. Layanan tersebut meliputi GrabCar, GrabBike, GrabRent, GrabExpress, GrabFood, dan GrabMart. Selain itu, Bank Sulselbar dapat melakukan pembelian e-voucher GrabGifts yang tidak hanya mendukung produktivitas karyawan namun dapat mendukung kampanye digital perusahaan.

Dalam kolaborasi ini, Bank Sulselbar juga mendukung Grab dalam metode pembayaran Debit Note di Portal Bela Pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selanjutnya, Grab dan Bank Sulselbar akan melakukan sosialisasi Portal Bela Pengadaan ke Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sementara itu, Direktur Operasional dan IT Bank Sulselbar, Irmayanti Sulthan juga mengemukakan “Kami menyambut dan mengapresiasi kerja sama antara Bank Sulselbar dan Grab. Harapan kami kedepannya, melalui kerja sama strategis ini kami tidak hanya dapat mempermudah kebutuhan harian perusahaan dengan layanan Grab, namun tentunya dapat terus memberikan layanan keuangan terbaik guna memberikan kemudahan transaksi keuangan bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.”

“Kami berharap kemitraan ini dapat memberikan peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat dan pelaku UMKM, termasuk mitra pengemudi, merchant, dan agen kami serta turut berkontribusi dalam upaya pemulihan perekonomian daerah,” tutup Halim Wijaya. (Mim)