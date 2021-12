Aplikasi Kuncie dan Fita dari Telkomsel Raih Google Play Awards 2021

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Dua aplikasi besutan Telkomsel, yakni Kunciedan Fita, berhasil meraih penghargaan dalam ajang Google Play Awards 2021. Mengutip rilis yang disampaikan oleh Google Play, sama seperti di tahun sebelumnya, aplikasi yang berfokus pada personal growthsangat diminati pada tahun 2021, dan aplikasi Kuncieyang juga memiliki fokus pada pengembangan potensi setiap talenta di Indonesia melalui pembelajaran maupun pengembangan keterampilan di berbagai bidang, berhasil meraih yang terbaik di kategori Best for Personal Growth. Sedangkan Fita,sebagai aplikasi yang dapat membantu masyarakat membangun kebiasaan baik, mendorong masyarakat untuk dapat menerapkan hidup lebih sehat, dinobatkan sebagai Best Hidden Gems.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syammengatakan, “Kami sangat mengapresiasi atas pencapaian Kunciedan Fitadalam ajang Google Play Awards 2021 ini. Walau belum genap setahun kedua aplikasi tersebut dihadirkan, namun sambutan khususnya dari pengguna OS Android sudah semakin meningkat. Hal ini akan menjadi salah satu pendorong bagi kami sebagai digital ecosystem enablermembuka lebih banyak peluang kemajuan bagi masyarakat, melalui pemanfaatan solusi berbasis teknologi digital.

Pencapaian ini juga merupakan hasil dari komitmen Telkomsel dalam mengembangkan dan memperluas portofolio di bisnis digital, sesuai dengan peta jalan transformasi sebagai leadingdigital telecommunications company.”

Head of Operations Kuncie Hendra Saputra menambahkan, “Pencapaian ini menjadi penyemangat bagi tim Kuncieuntuk terus membuka lebih banyak pintu peluang bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kemampuan diri sesuai minat mereka. Bagi kami, salah satu bukti keberhasilan yang nyata adalah dampak langsung yang dirasakan oleh para pembelajar yang sudah dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan. DiKuncie, kami bersama kurang lebih 100 mentor pilihan yang terdedikasi mencoba menghadirkan lebih dari 1000 pembelajaran dalam format yang mudah dan praktis untuk diikuti, agar dapat diimplementasikan secara nyata oleh para pengguna Kuncie.”

Pada Juli 2021, Telkomsel meluncurkan Kuncie, sebuah platformyang dapat meningkatkan keterampilan talenta-talenta di Indonesia dengan belajar langsung dari para praktisi dan ahli di bidangnya. Hingga saat ini, Kuncietelah diunduh lebih dari satu juta kali di Google Play Store, dengan pertumbuhan pengguna aktif rata-rata 45.5%sejak pertama kali diluncurkan, dan menduduki Top-3 aplikasi edukasi di Google Play StoreIndonesia.

Chief Executive Officer Fita Reynazran Royono menjelaskan, “Aplikasi Fitasejak awal dibentuk memiliki visi membantu masyarakat dalam membangun kebiasaan baik agar tercipta hidup lebih sehat. Tingginya antusiasme terhadap Fita, menandakan bahwa kepedulian masyarakat akan hidup sehat terus semakin meningkat. Kami pun menyadari, perjalanan membangun ekosistem kesehatan lengkap dalam sebuah aplikasi masih panjang. Untuk itu, pengembangan produk yang mengedepankan teknologi akan menjadi fokus utama kami di awal 2022 nanti.

Kami berharap seluruh fitur yang kami sajikan bisa memberi dampak yang bermanfaat, dan Fita menjadi the go-to-appsekaligus partnermasyarakat dalam mencapai tujuan kesehatannya.”

Untuk aplikasi Fitasendiri, secara resmi telah diperkenalkan Telkomsel sejak November 2021, dengan keunggulan localized contentseputar kesehatan, nutrisi, dan berbagai program olahraga yang telah dikurasi oleh certified coach. Saat ini, Fitatelah berhasil menduduki peringkat pertama pada kategori Health & Fitness, menandai satu-satunya aplikasi kesehatan lokal di Top 10 Health & Fitnessdi Google Play Store, yang kini telah diunduh lebih dari 500 ribu kali, dengan pertumbuhan pengguna aktif hingga 10 kali lipat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

“Kehadiran Kunciedan Fitamerupakan beberapa wujud nyata keseriusan Telkomsel untuk mengembangkan digital trifecta perusahaan yang berfokus pada customer-centricity. Dengan kekuatan digital connectivityyang dimiliki saat ini, kami juga akan terus mengembangkan beragam platformdan layanan digital, yang semakin memperkuat ekosistem digital di Indonesia, terutama melalui pemanfaatan solusi layanan digital berbasis edu-tech, health-tech, dan financial-tech,” pungkas Hendri.

Google Play Awards sendiri merupakan ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan Google Play sebagai bentuk appresiasi atas kontribusi positif seluruh platformaplikasi dan games yang berada dalam ekosistem platformGoogle Play. Tahun ini, Google Play Awards memperluas penghargaan untuk aplikasi dan game di tablet, ditambah aplikasi di Wear OS dan Google TV. Informasi lebih lanjut mengenai pengumuman Kunciedan Fitasebagai pemenang penghargaan Google Play Awards 2021 dapat diakses melalui blog.google/products/google-play/google-plays-best-of-2021/.(rilis)