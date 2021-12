Alfamidi Hadirkan Berbagai Macam Promo 12.12

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Alfamidi menghadirkan promo semangat di akhir pekan ini yakni promo HEBAT (Hematnya Belanja Akhir Tahun)

Marketing Manager Alfamidi Sulselbar, Bachry Baharuddin mengatakan, promo HEBAT ini promo 12.12 Member Alfamidi 12 Desember 2021 (Hanya 1 Hari).

Adapun promo 12.12 Member Alfamidi yaitu, Beli Pulsa All Operator Rp100 ribu, GRATIS 1pc Alfamidi Facial Tissue 220’s. Tidak Berlaku Kelipatan.

Kemudian, Redeem 1.200 Poin, Buah Potong Semangka Merah Biji, ABC Kacang Hijau 250ml, KRAFT Cheddar Mini 30g.

Untuk syarat Redeem Poin, untuk masing-masing produk, maksimal 1Pc/Member, untuk 1.000 member pertama

Ada juga Bonus 1.200 Poin, AICE Mochi All Variant 30/45g, ini hanya di toko tertentu. MINUTE MAID Pulpy Orange Pet 1L, HOLLY Hand Sanitizer Gel 30ml.

“Ada lebih banyak potongan lagi Rp12.000, KAHF BW & Hair Relaxing/Energizing 200ml, DETTOL Disinfectant 225ml, VITALIS EDT Hijab Chic 100ml, ROMANO EDC, Attitude/Classic/Force 100ml, BIORE UV Aqua RichSPF 50 15g,” ungkapnya.

Sementara untuk Serba Rp12.000, ALFAMIDI Kacang Kulit 200g/ Kacang Sangrai 180g, SEDAAP Kecap Manis 750ml, ALFAMIDI Tissue Frozen II 200S, VITALIS Body Mist B. Scent Sprise 100ml, DETTOL Hand Sanitizer Gel 50ml, VITALIS Roll On Delicate Bizzare 40ml, BELLAGIO All Produk 80/ 100 ml, CASABLANCA All Produk 50/ 100ml.

Selain itu, untuk promo PHP-in, RPM dan Promo Spesial Alfamidi (6-12 Desember 2021).

Untuk promo RPM, Beli 2 Milo UHT Cokelat TP 180ml Rp7.900 per 2pcs, Vanish Cair White refill 425ml Rp16.900, HIT Aeo Lily Blossom 600ml

Rp27.900.

Kemudian, PHP-in, tambah Rp1.000 dapat 2pcs

Kraft Cheddar 70/75gr Rp12.200, tidak berlaku kelipatan. Tambah Rp5.000 dapat 2pcs Alfamidi Makaroni Panggang 250gr Rp19.900, tidak berlaku kelipatan.

Sedangkan, Promo Spesial, Milo Active-Go 3in1 Bag 20x35gr Rp63.900, Koko Krunch Cup 32gr Rp6.500, Beli 1 Caffino 3in1 Classic / Mocca / Hazelnut 10x20gr GRATIS 1pc Gadjah Kopi Tubruk 150gr. (Mit)