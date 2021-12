Akhri Tahun 2021, Kalla Toyota Gelar Gebyar Toyota di MaRI

Makassar, Upeks.co.id–Di akhir tahun 2021, Kalla Toyota memperkenalkan berbagai program produk unggulan Kalla Toyota dengan tagline “Semua Lebih Muda”, di Atrium Mall Ratu Indah, Kamis (02/12/21).

Kalla Toyota kembali menggelar Gebyar Toyota di Atrium Mal Ratu Indah (MaRI) yang

berlangsung selama 18 hari, 2-19 November 2021. Keuntungan dalam event kali ini pun lebih banyak

dengan pelaksanaan yang lebih lama pula. Pelanggan dapat memiliki Toyota impian dengan DP yang

super ringan dengan beragam benefit sekaligus hadiah langsung.

Pada press conference yang digelar dijelaskan mengenai program yang dilakukan Kalla Toyota kali ini untuk menghadirkan lebih banyak keuntungan bagi pelanggan seperti, pengenalan pelayanan bengkel Kalla Toyota, penawaran produk dan berbagai potongan harga yang menarik akhir tahun. Serta mengenalkan jenis paket produk Kalla Toyota.

Adapun penawaran tiga jenis paket dalam Gebyar Kalla Toyota yaitu paket reguler, paket 10% , paket ez deal dan masing-masing paket memiliki keunggulan.

Tak hanya itu dalam press conference Kalla Toyota, pelanggang juga dapat melakukan tukar tambah dengan melakukan 4 langkah yaitu langkah pertama membawa kendaraan lama, inspeksi kendaraan lama, negoisasi dan deal, langkah terakhir ialah membawa mobil baru.

Press Conference Kalla Toyota 2021 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali di tahun 2021 dimulai dari bulan juni hingga desember 2021 dan telah mengalami peningkatan penjualan.

Dalam Gebyar Toyota kali ini, pelanggan dapat lebih mudah membawa pulang mobil Toyota dengan DP mulai 10% saja. Program ini merupakan kerja sama antara Kalla Toyota bersama Toyota Astra Finance (TAF) dan Astra Credit Company (ACC).

Kalla Toyota juga sudah menyiapkan hadiah langsung bagi pelanggan yang melakukan SPK selama event

berlangsung berupa voucher belanja senilai ratusan juta rupiah. Selain itu, ada pula kesempatan meraih

hadiah khusus bagi pelanggan yang melakukan test drive All New Avanza & All Nev Veloz, yaitu 4 Benelli

Panarea, 50 Samsung Galaxy Z Flip dan 308 Nintendo Switch Lite.

Gebyar Toyota Desember 2021 pun kembali menghadirkan tema menarik pada lokasi Public Display.

Setelah tema Squid Game pada November 2021, Kalla Toyota kali ini mengusung tema salah satu serial

drama televisi yang juga lagi hits, yaitu Money Heist.

"Beli mobil di Kalla Toyota penuh keuntungan selama Desember 2021. Kesempatan terakhir untuk

menikmati potongan PPnBM 0% hanya di bulan ini, bulan depan harga naik signifikan. Pelanggan juga

dapat menikmati DP Avanza dan Veloz baru hanya 10% dan free service selama 4 tahun. Untuk itu,

segera kunjungi Public Display Gebyar Toyota dan jangan lewatkan kesempatan spesial ini, apalagi

jumlah unit sudah sangat terbatas,” ungkap Mifta Farid S Putra, Marketing Manager Kalla Toyota.

Adapun estimasi kenaikan harga pada Januari 2022, mulai dari Avanza yang naik sekitar Rp22 juta-Rp29

jutaan, Veloz Rp27 juta-Rp32 jutaan, Raize Rp15 juta-Rp20 jutaan, Rush Rp18 juta-Rp19 jutaan, Innova

Rp21 juta-Rp32 jutaan, Yaris Rp18 juta-Rp21 jutaan, Sienta Rp19 juta-Rp22 jutaan, Fortuner Rp33 juta-

Rp40 jutaan dan Vios Rp60 juta-Rp65 jutaan.

Pelanggan juga dapat memanfaatkan Gebyar Toyota untuk melakukan trade in atau tukar tambah

dengan keuntungan berupa subsidi hingga Rp5 juta. Pada layanan purnajualnya, Kalla Toyota

menghadirkan free fogging serta free check up untuk 100 customer.

Selain berbagai keuntungan tersebut, pelanggan memiliki kesempatan untuk mememnangkan grand

prize 1 unit Toyota Agya yang bakal diundi Desember 2021. Raih pula doorprize mingguan, seperti

sepeda lipat, smartphone, air purifier dan e-voucher yang diundi tiap pelaksanaan Customer Gathering

Online Kalla Toyota.

Kalla Toyota memiliki aplikasi berbasis digital bernama K-Tos sebagai optimalisasi layanan purnajualnya.

Dengan tagline ‘Kemudahan Dalam Genggaman’, aplikasi ini memiliki tiga layanan utama, yaitu layanan

booking service, layanan order part, dan layanan live chat di WhatsApp Kalla Toyota.(Cida)